Los coches autónomos de Google causan el caos en San Francisco
El apagón dejó colgados los vehículos Waymo mientras circulaban, parando el tráfico en la ciudad californiana
Miles de personas permanecieron sin electricidad este lunes en San Francisco, tras dos días de un apagón causado por un incendio, que afectó al 30% de la ciudad y dejó a decenas de vehículos autónomos atascados en mitad de la calle.
Un incendio en una subestación eléctrica el sábado por la tarde dejó a unas 130.000 personas sin electricidad, causando un caos en el tráfico, que vio afectado el servicio de metro, y dejó detenidos a múltiples vehículos autónomos de Waymo porque los semáforos no funcionaban.
Waymo ya ha restablecido su servicio para este lunes. En un comunicado, la empresa de conducción autónoma, propiedad de Alphabet (la matriz de Google), dijo que se compromete a garantizar que su tecnología se adapte al flujo de tráfico durante apagones como el ocurrido el fin de semana.
