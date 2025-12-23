Ir al contenido
_
_
_
_
Tecnología
Coches sin conductor

Los coches autónomos de Google causan el caos en San Francisco

El apagón dejó colgados los vehículos Waymo mientras circulaban, parando el tráfico en la ciudad californiana

Un vehículo Waymo permanece parado en un cruce sin semáforos en funcionamiento debido a cortes de electricidad, en San Francisco, el sábado 20 de diciembre de 2025.Foto: AP Photo/Jeff Chiu | Vídeo: EPV
EFE
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Miles de personas permanecieron sin electricidad este lunes en San Francisco, tras dos días de un apagón causado por un incendio, que afectó al 30% de la ciudad y dejó a decenas de vehículos autónomos atascados en mitad de la calle.

Un incendio en una subestación eléctrica el sábado por la tarde dejó a unas 130.000 personas sin electricidad, causando un caos en el tráfico, que vio afectado el servicio de metro, y dejó detenidos a múltiples vehículos autónomos de Waymo porque los semáforos no funcionaban.

Waymo ya ha restablecido su servicio para este lunes. En un comunicado, la empresa de conducción autónoma, propiedad de Alphabet (la matriz de Google), dijo que se compromete a garantizar que su tecnología se adapte al flujo de tráfico durante apagones como el ocurrido el fin de semana.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Coches autónomos

Nadie al volante: la carrera por el coche autónomo se intensifica

Pablo G. Bejerano
Driverless minibus

Tesla, Google y China dejan atrás a Europa en la accidentada carrera por el coche autónomo

Manu Granda | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025 | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
  3. El Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables
  4. El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
  5. Europa presiona a Ucrania para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_