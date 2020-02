Ofensiva de las administraciones para que se celebre el Mobile pese a las deserciones

Desde que se produjo la primera baja, las tres administraciones, Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, lo han tenido claro: ni cancelaciones ni retrasos, el congreso más importante del mundo en telefonía, el Mobile World Congress (MWC), debe celebrarse a partir del 24 de febrero en Barcelona pese a la crisis del coronavirus. La alcaldesa de L'Hospilatet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha asegurado este miércoles a este diario: “En estos momentos la información de la que dispongo es que el MWC continúa. En las próximas horas la organización informará sobre la decisión definitiva”, informa Alfonso Congostrina. “Hay que respetar lo que la autoridad sanitaria decida y la Generalitat, el Ministerio y la OMS van de la mano. Hay una veintena de empresas que no asistirán, pero siguen en pie más de 2.000”.

El secretario de Salud Pública de Cataluña, Joan Guix, ha afirmado que "no hay ningún motivo sanitario" para suspender el Mobile y ha asegurado que hay una "epidemia mediática y de miedo" motivada por intereses económicos, competenciales y políticos. En una entrevista en RAC-1, Guix ha insistido en que no hay "ninguna causa objetiva" para que las empresas se hayan dado de baja del MWC. "Actualmente, no hay ningún motivo sanitario en Barcelona para suspenderlo", ha reiterado Guix, que ha dicho: "Cada vez tengo más claro que si se suspende no será por ninguna causa que se pueda demostrar científicamente relacionada con la salud".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha pedido también no caer en el "alarmismo psicológico" con motivo del coronavirus y ha señalado que las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias para su celebración son "suficientes". La última baja del Mobile se ha conocido este miércoles a primera hora de la mañana: la empresa japonesa Rakuten no viajará a Barcelona por "la salud y seguridad" de sus clientes, socios y empleados. Ya son más de 20 las compañías, entre ellas Ericsson, Facebook y LG, que no acudirán. El consejo de la GSMA se reunirá este viernes para decidir si finalmente cancela o aplaza la feria tecnológica, aunque algunos miembros de la asociación presionan para que la decisión se adelante y poner fin a la incertidumbre. A poco más de una semana del comienzo del evento, el coste de la cancelación superará los 500 millones de euros.

Quién paga la suspensión

Los seguros no cubren una contingencia como la causada por el temor al coronavirus, máxime cuando no hay declarada ninguna alerta sanitaria, así que los costes deben ser asumidos por las empresas que deciden no acudir. Queda la duda de si la GSMA tendrá capacidad para hacer frente a las indemnizaciones que soliciten el resto de firmas que mantengan su presencia en caso de que el viernes cancele oficialmente el evento. De ahí la necesidad de que se consensúe una solución equitativa por los operadores que, al fin y al cabo, son "los que pagan la fiesta" con sus cuotas, según señalan en fuentes del sector.

La agencia Reuters apuntaba este martes que en caso de una cancelación total del evento, la responsabilidad financiera de los organizadores puede depender de si el Gobierno español cambia su posición sobre el coronavirus y los riesgos para la salud y declara la alerta sanitaria.