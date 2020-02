Nvidia, nueva baja para el Mobile World Congress por el coronavirus

Otra compañía ha decidido no asistir al Mobile World Congress debido a las preocupaciones sobre el brote global del coronavirus. El fabricante de chips Nvidia publicó este viernes un comunicado en el que explica que no asistirá a la mayor feria móvil del mundo, que se celebra entre el 24 y el 27 de febrero en Barcelona, "dados los riesgos para la salud pública en torno al coronavirus". "Nuestra mayor preocupación es garantizar la seguridad de nuestros compañeros, socios y clientes", explica la compañía. La empresa californiana se convierte en la tercera gran tecnológica internacional que decide retirarse del evento, después de que el fabricante coreano LG Electronics anunciara el martes pasado que no acudirá y de que la empresa sueca Ericsson hiciera lo mismo este viernes. Todas alegan haber tomado esta medida por precaución ante el coronavirus de Wuhan. Sin embargo, las marcas chinas Huawei y ZTE sí han confirmado su asistencia, aunque tendrán menos presencia.

Nvidia explica que no enviará a su personal al evento de este año. "Lamentamos no asistir, pero creemos que esta es la decisión correcta", cuenta en el comunicado, a pesar de las medidas de seguridad tomadas por la organización. La GSMA anunció el pasado martes la implementación de medidas preventivas para evitar un posible contagio. La organización pondrá en marcha un protocolo que implica cambiar frecuentemente los micrófonos de los conferenciantes y sugiere a los asistentes abstenerse de dar apretones de manos. En su comunicado, GSMA aseguraba que el evento no se verá afectado por el coronavirus y "seguirá según lo planeado" en todas sus sedes. Aún así, la lista de marcas que deciden no asistir o enviar a menos personal sigue creciendo.

El Mobile World Congress es una de las citas internacionales más esperadas y a ella acuden, año tras año, representantes de las empresas de tecnología más destacadas del mundo. En los últimos días, distintas empresas han empezado a pronunciarse sobre si asistirían o no al evento. La primera fue LG, que el martes pasado anunció que no acudiría. En un comunicado, la compañía explicó que tomaba esa medida para "anteponer la seguridad y la salud de sus empleados" evitando traslados entre diferentes países ante la crisis sanitaria. La marca prevé celebrar próximamente otros actos para anunciar sus nuevos móviles de 2020. Ericsson siguió los pasos de la compañía coreana y este viernes también anunció su decisión de no acudir al Mobile ya que considera que "no puede garantizar la seguridad de empleados y visitantes".

Por su parte, las marcas chinas Huawei y Oppo han confirmado que estarán en la cita de Barcelona, aunque la primera disminuirá su participación y enviará menos personal. Fuentes de Huawei explican que "sigue prevista" su participación, aunque probablemente reducirán el número de personas que se desplazarán a España y enviarán a más gente desde Europa que desde China. En cualquier caso, indicaron que el personal chino que viaje a Barcelona mantendrá un periodo de aislamiento antes de asistir al Congreso, además de poner en práctica medidas estrictas de precaución y protección, como pruebas de temperatura corporal.

La consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, quiso dar un mensaje de tranquilidad este viernes: "Estamos absolutamente preparados para detectar y tratar posibles casos de coronavirus". Vergés ha dicho que Cataluña no está, sin embargo, en zona de riesgo, ha informado Jordi Pueyo. Además, el secretario de Salud Pública, Joan Guix, ha explicado que 200 personas del sistema de salud pública han recibido formación sobre coronavirus que se impartirá también en la red privada.