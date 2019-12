Estas han sido las apps más descargadas de la década

No cabe duda de que el escándalo de Cambridge Analytica, que sumió a Facebook en su mayor crisis de su fundación, ha marcado a la compañía, que fue víctima, además, de la campaña #DeleteFacebook, en la que muchos usuarios y también empresarios y famosos proponían dejar la red social. Pero la aplicación sigue siendo la más exitosa de los últimos años. Según publica el servicio AppAnnie, que mide el éxito de una aplicación en función de sus descargas, Facebook se ha convertido en la app más descargada de toda la década, y no solo eso, sino que ha situado al resto de sus productos en el top 5, liderando el mercado de las app stores.

Recorremos la lista de aplicaciones más descargadas de la década que termina ahora (aunque la discusión sobre cuándo empieza y termina la década es siempre típica de los años acabados en 9) en todo el mundo. La compañía solo ofrece los datos de los puestos de cada aplicación, pero no los datos absolutos del número de descargas:

Facebook

La propia aplicación móvil que gestiona la red social más grande del planeta ha sido la más descargada de toda la década. Pese a la tormenta perfecta que parece que envolvió a la compañía por su laxa política en lo que respecta a la privacidad, la red social de Mark Zuckerberg sigue creciendo en usuarios de forma sostenida, al tiempo que genera suculentos ingresos a sus accionistas. Parece que los usuarios de la red, o bien ven con buenos ojos las reformas iniciadas para mejorar la privacidad, o bien simplemente asumen que es el precio a pagar por disfrutar de las ventajas del popular muro. Al menos, hasta el momento.

Messenger de Facebook

La plataforma de mensajería de Facebook pasa muchas veces desapercibida, pero en algunos países como Estados Unidos es hegemónica y con un número de usuarios que deja atrás, a distancia, a cualquier rival. Messenger es simple, directa, cargada de funciones, y muchas veces, la mejor forma de contactar con una persona de la que no se conoce más que el nombre. Esta segunda posición global en todo el mundo es sostenida, y al igual que la aplicación principal, no tiene visos de perder usuarios, sino más bien al contrario.

WhatsApp

El dominio apabullante de Facebook en el mercado de las aplicaciones móviles continúa con WhatsApp, una aplicación que no merece muchas explicaciones en mercados como el español o el latinoamericano, en los que se ha convertido en el estándar de comunicación entre sus ciudadanos. Sorprendentemente, precisamente en Estados Unidos y otros mercados de la Unión Europea, el uso de esta plataforma es marginal. WhatsApp vino para desbancar a los limitados SMS y se ha asentado como forma de comunicación mediante mensajes, fotos, vídeos y desde hace un tiempo, llamadas y videollamadas.

Instagram

Tanto WhatsApp como Instagram no son productos originarios de Facebook, sino que forman parte del catálogo de productos gracias a sucesivas adquisiciones que convirtieron en multimillonarios a sus fundadores. No se puede negar que Zuckerberg acertó de pleno a la hora de extender el talonario, en especial con Instagram, una plataforma que se ha convertido en la fuente de ingresos con más proyección de Facebook y con unas tasas de crecimiento que siguen rompiendo marcas.

Snapchat

Siendo sinceros, buena parte del mérito del espectacular crecimiento de Instagram se debe a Snapchat, la aplicación de fotos efímeras que inauguró este tipo de producto que sigue haciendo furor entre los más jóvenes. El planteamiento inicial de Snapchat consistía en permitir a sus abonados publicar fotografías que podían ser vistas por sus seguidores durante un plazo de tiempo, tras el cual, desaparecían. Pues bien, las Stories de Instagram llegaron como una burda copia de Snapchat que, pese a todo, sigue resistiendo la embestida y mantiene un nutrido grupo de usuarios.

Skype

¿Quién no ha utilizado alguna vez Skype? El producto de Microsoft sigue ocupando un lugar de honor entre la lista de aplicaciones más descargadas planeta. Esta posición, no obstante, supone un sabor agridulce para la compañía de Satya Nadella, que no supo aprovechar su posición hegemónica y consolidarse como plataforma de comunicación por defecto, cediendo un irrecuperable espacio a sus rivales, Messenger y WhatsApp, principalmente. Esta relajación en el liderazgo hizo que Skype no incorporara el necesario cifrado en sus comunicaciones, como hacían sus rivales, y ser objeto de críticas por parte de organismos como Amnistía Internacional.

TikTok

Una de las sorpresas de la lista es la aparición en séptimo lugar de esta aplicación china, la favorita ahora de muchos adolescentes, pero que fue lanzada en 2014, mucho más tarde que el resto de servicios que aparecen en la lista. Recientemente, Reino Unido se unió a Estados Unidos en la investigación de la aplicación de vídeos por el uso de los datos de sus usuarios menores de edad.