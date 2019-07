Reino Unido investiga a la ‘app’ TikTok por el uso de los datos de menores

Reino Unido se ha unido a Estados Unidos en la investigación de la aplicación de vídeos TikTok por el uso de los datos de sus usuarios menores de edad. El Parlamento británico ha abierto una comisión parlamentaria para analizar el uso de la información privada por parte de esta aplicación de origen chino.

Esta app es una red social para el intercambio de vídeos editados, generalmente de manera muy elaborada, que permite aplicar efectos y música, y con una duración máxima de un minuto. Para registrarse en esta aplicación se necesita una edad mínima de 13 años; sin embargo, no hay ningún sistema que verifique que eso es así, por lo que engañar al software no resulta complicado para los menores.

La polémica con los datos de menores no es nueva para TikTok. La Federal Trade Commission (FTC), el organismo que regula y protege a los consumidores en Estados Unidos, ha multado a la compañía con 5,7 millones de dólares por recopilar ilegalmente información de menores de 13 años, sin el consentimiento de sus padres. Lo ha hecho tras varios avisos a la empresa sobre el porcentaje significativo de usuarios menores de la edad permitida y tras la queja de padres de los usuarios. Esta sanción ha motivado al parlamento británico a abrir la investigación, según ha afirmado el diario The Guardian.

Los datos no son el único problema al que se ha enfrentado la compañía asiática: Bytedance, la empresa que está detrás de la app –y que adquirió la también aplicación de vídeos Musical.ly- ya ha tenido que enfrentarse a diferentes problemas con las autoridades por el contenido inapropiado de algunos vídeos, por lo que fue prohibida durante un tiempo en la India (que actualmente concentra una quinta parte de los usuarios de la app).

Diferentes estudios de la agencia We Are Social explican que TikTok tiene 500 millones de usuarios y que 188 de ellos se han registrado en los tres primeros meses del 2019. Sin embargo, según la entidad que estudia las redes sociales, la aplicación genera un gran impacto en Europa y, especialmente, en Reino Unido, donde tienen una sede. El auge de esta app no es insignificante, ya que marcas como Coca-Cola y Burberry apuestan por publicitarse en la misma.

La plataforma ha tomado diferentes medidas para favorecer sus políticas de privacidad y seguridad durante los primeros meses del 2019. Entre estas acciones, la aplicación ha añadido la posibilidad de que los usuarios apliquen filtros a los comentarios y prohíban palabras que consideren inadecuadas. Además, un apartado en su web dirigido exclusivamente a los padres incluyen advertencias sobre aquello que se ve de los perfiles de sus hijos –aunque los tengan privados- y una lista de organizaciones que luchan contra el acoso (bullying) y que previenen los suicidios en adolescentes.

“Cooperamos con organizaciones como ICO para proveer información relevante sobre nuestro producto y apoyar su trabajo. Proteger los datos es una prioridad para TikTok”, explicó la empresa a la televisión estadounidense CNBC.

La seguridad en las aplicaciones móviles para los menores de edad preocupa a las autoridades británicas. A principios de este año, Reino Unido ya preguntó a otras compañías como las de Tinder y Grindr sobre las medidas de seguridad que existían en estas apps para los menores de edad, algo que también investigó la Guardia Civil en España.