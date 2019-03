30 Aniversario de Internet: las 51 webs que han hecho de la red lo que hoy es

Google, Terra y Amazon encabezan la lista de las webs que más han contribuido a hacer de internet en España lo que es. EL PAÍS pidió a un grupo amplio de programadores, emprendedores, profesores o abogados vinculados desde los inicios a internet que hicieran una lista personal de 15 webs relevantes. Respondieron 17 especialistas con selecciones dispares.

El resultado da una idea de lo que ha sido internet en España durante estos primeros 30 años: un puñado de monstruos internacionales y gigantes nacionales mezclados con otros que desaparecieron, un grupo de webs irreverentes que muestran el poder rebelde de la red y un tercer conjunto de empresas de varios sectores (medios, comercio, banca) convertidos en pesos pesados digitales.

El desafío era en parte un juego imposible: ¿cómo comparar una web de un impacto enorme pero una vida corta con una web menos central pero con una vida larga? ¿O cómo relacionar gigantes internacionales con iniciativas españolas obviamente menores pero de mucha penetración? El objetivo del panel era medir del mejor modo posible esa contradicción.

LAS WEBS QUE HAN FORMADO EL INTERNET QUE HOY CONOCEMOS La selección de 17 expertos españoles Fuente: elaboración propia. EL PAÍS

La geografía es difícil de acotar en internet. La condición para escoger las webs es que hubieran tenido repercusión en el “.es”, fuera cual fuera el origen de la empresa. El objetivo era mezclar multinacionales que se adaptaron con su personalidad a cada país con las iniciativas locales de suficiente peso: Forocoches ocupó el espacio de Reddit; Menéame, de Digg; Terra el de AOL. El equilibrio era difícil y de ahí la combinación rara pero plausible que ha salido de 51 webs relevantes para un público español.

Cada experto repartía 100 puntos. Pocos cumplieron la exigencia de limitarse a 15 webs. Quienes superaban esa cifra repartían sus 100 puntos entre más aspirantes, con lo que selección tenía más nombres pero menos valor único. El criterio de reparto de los puntos era simple: 50 puntos se repartían uniformemente entre todas las webs seleccionadas y los otros 50 proporcionalmente, en función del lugar que ocupaban en la lista. En la lista están todas las webs que recibieron votos de al menos dos panelistas.

Algunos especialistas optaron por dar importancia a herramientas que han sido vitales pero que no han sido puramente webs. Al final el límite tiende a confundirse pero hemos optado por dejar fuera el correo electrónico o los servicios de mensajería como IRC-Hispano, los servicios peer-to-peer como Napster o Emule, los navegadores o los sistemas de gestión de contenido como Wordpress.

La lista ofrece detalles curiosos. Junto a Google, Amazon y Wikipedia, aparecen Terra, Infojobs, Idealista y Tuenti. Según el panel son los grandes casos de éxito españoles: un portal y una red social desaparecidas y dos webs dominantes en empleo y alquiler y compra de viviendas. “Terra fue importante para la propia internet española, como primer proyecto pionero y ambicioso, y como cuna de otras muchas start ups del sector en nuestro país”, dice Rosalía Lloret, directora de Relaciones Institucionales de Online Publishers Association Europe. “Pero la influencia de gigantes como Google o Facebook en toda la estructura conceptual, de negocio de internet en el mundo está a absolutamente a otro nivel”, añade. Es difícil entender el impacto de Terra hoy, pero marcó una época: “Tuvo un papel importante en los comienzos de internet en España porque coincidió con la burbuja de las “puntocom” y llegó a valer en bolsa más que el BBVA”, dice el abogado Borja Adsuara.

El puesto 14 de Facebook es también significativo. La mezcla del foco español, los escándalos recientes y su aparición posterior a los pioneros han podido afectar su clasificación. En términos lógicos, nadie puede defender que Tuenti esté por encima de Facebook. Pero en parte el reto era hacer ver estos desniveles algo absurdos: “Facebook es lo que es pero en su momento fue más icónico Tuenti. Nos descubrió la red social a los que llevábamos más tiempo ahí”, dice Iñaki Arrola, socio fundador de K Fund.

La importancia de Facebook es central incluso para sus críticos: “Hablar bien de Facebook no está de moda. Yo misma critico el servicio de manera rotunda. Eso no significa que no reconozca el enorme impacto que tiene y seguirá teniendo en lo que se ha convertido la web”, dice la abogada Paloma Llaneza.

La faceta contracultural y ambigua de la web se ve bien a partir del puesto 10: surgen Forocoches, Menéame, Softonic, El rincón del vago o Barrapunto. “Parece un poco el papel clásico de las subculturas más diversas, son como sitios de culto, un poco de lado oscuro”, dice Álvaro Ibáñez, cofundador de Microsiervos. Pero hay pocos españoles vinculados con la web que no hayan admirado o dudado de estas webs: “Cuando éramos jóvenes se usaban más que muchas de renombre. Hacíamos deberes en el Rincón mientras que google no lo usábamos”, añade Arrola.

Los miembros del panel son: Borja Adsuara es abogado, experto en derecho digital; María Teresa Arredondo es catedrática de bioingeniería en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y directora de la cátedra Vodafone en la Universidad Politécnica de Madrid; Iñaki Arrola es socio fundador de K Fund; Carlos Barrabés es fundador de Barrabes.es; María Benjumea es fundadora y CEO de Spain Startup y South Summit; Rodolfo Carpintier es fundador y presidente de Digital Assets Deployment; Guillermo de Haro es profesor Adjunto en IE Business School; Ricardo Galli es programador, ingeniero, doctor en informática y cofundador de Menéame; Pilar Gómez Borrero desarrolló las ediciones digitales del Grupo Recoletos y es mánager de comunicación y redes sociales en Banco Santander; Álvaro Ibáñez es cofundador de Microsiervos; Paloma Llaneza es abogada y autora de Datanomics; Rosalía Lloret es directora de Relaciones Institucionales de Online Publishers Association Europe; Alfredo Reino es consultor en ciberseguridad; Joana Sánchez es presidenta de Inesdi Digital Business School y de la consultora Íncipy; Sisco Sapena es director de Lleida.net y fue presidente de IRC-Hispano; Ignacio Somalo es fundador de Lonesome Digital y Mario Tascón es socio director de Prodigioso Volcán.