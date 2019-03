Facebook ficha a Newtral y Maldita para combatir las noticias falsas

Facebook ha anunciado el fichaje de Newtral, liderado por la periodista Ana Pastor, y Maldita.es, la web independiente de verificación de datos, para combatir las noticias falsas en su plataforma. La agencia France Presse también extenderá a España su acuerdo de verificación con Facebook, que ya tiene en otros 15 países.

España se suma así al programa de verificación de datos externo que Facebook ya tiene en otros 26 países y en 22 lenguas. "Estos verificadores revisarán y evaluarán la exactitud del contenido en Facebook publicado en español", explica Facebook en el post donde ha anunciado los acuerdos. La red social dispone ya de 43 socios verificadores en todo el mundo.

Facebook inició este programa en diciembre de 2016, apenas dos meses después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. La red habilita una herramienta especial para sus socios. Allí, gracias a la inteligencia artificial, va apareciendo una cola de piezas que usuarios o señales detectadas por un algoritmo –por ejemplo el número de usuarios que exclaman que "no puede ser verdad" en los comentarios– marcan como posibles noticias falsas.

Los socios no tienen obligación de verificar un mínimo diario de noticias y más de uno puede trabajar con la misma información: "Que un medio dé una noticia no significa que no la dé otro. Aquí llevarán el sello de todos quienes la verifiquen, igual que con los medios tradicionales", dice Ana Pastor. Los fact-checkers también pueden añadir las noticias falsas que hayan encontrado en Facebook sin que la red las haya detectado.

El requisito que pide Facebook para llegar a un acuerdo es que los socios pertenezcan a la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, en sus siglas en inglés), creada por el Instituto Poynter de Estados Unidos. Newtral y Maldita.es son los dos únicos medios españoles en la lista de 67 fact-checkers de la IFCN.

A pesar de la verificación, Facebook no elimina las noticias falsas. Solo reduce su distribución entre los usuarios. Si una noticia es dada por falsa, Facebook deja de colocarla arriba en el muro de los potenciales lectores. Pero la pieza sigue viéndose en la red aunque el informe del fact-checker aparece como "artículo relacionado". Solo la reiteración penaliza a las páginas que diseminan noticias falsas, que acaban por no poder anunciarse ni monetizar su labor en la plataforma. Facebook no detalla cuánta repetición implica sanción. Los afectados pueden además reclamar los dictámenes de los verificadores, que deben responder en una semana.

Facebook no da datos específicos sobre los resultados de esta labor. La cifra más precisa que Facebook ofrece es un "80%": "Nuestra experiencia muestra que, una vez que una historia es calificada como falsa, somos capaces de reducir su distribución en un 80%". Ese 80% no es constante. En otra página de la red especifica que es solo una "media".

Newtral y Maldita.es han explicado a EL PAÍS que no está previsto que Facebook comparta datos en España sobre el éxito o no de su labor: "Facebook da muy poca información, pero está haciendo cosas por mejorarlo", dice Clara Jiménez Cruz, cofundadora de Maldita.es. Una de esas presuntas cosas es un anunciado informe trimestral: "Estamos empezando a enviar informes que incluyen estadísticas personalizadas que reflejan el trabajo y el impacto de cada verificador", decía Facebook en diciembre. No hay ninguna confirmación de que esos informes vayan a llegar en breve a España

El programa de verificación externo de Facebook ha sufrido ya abandonos. En febrero, dos de los grandes socios anunciaron que lo dejaban: la agencia Associated Press y la legendaria web de verificación norteamericana Snopes. Aunque ninguno de los dos descarta volver a colaborar con Facebook. Snopes explicó en un post que deben "determinar con certeza que nuestros esfuerzos para ayudar a cualquier plataforma particular son un factor positivo neto para nuestra comunidad online, publicación y personal". La colaboración con Facebook supuso 100.000 dólares para Snopes en 2017, según revelaron en su informe anual.

En España de momento no temen que las salidas de AP y Snopes sean un ejemplo para otros socios de Facebook: "En el nuevo mundo en el que estamos tengo la sensación de que todo es más flexible. La gente entra y sale de los lugares. Habrá que verlo en unos meses o en un año", explica Pastor.

Newtral es la inusual productora de El Objetivo, el programa de Ana Pastor en LaSexta. Una de sus patas es una web formada por doce periodistas y cuatro ingenieros que tiene como un eje la verificación de datos. Maldita.es, dirigido por Jiménez Cruz y Julio Montes, surgió del germen iniciado por Maldita Hemeroteca en el programa El Objetivo. En 2018 el proyecto formado por un equipo de nueve personas logró reunir más de 70.000 euros en un crowdfunding exitoso para convertirse en fundación.

A pesar de esta colaboración, Facebook tiene otros servicios aún menos transparentes: "Facebook es la plataforma que está haciendo más en contra de la desinformación, a pesar del agujero negro que es WhatsApp", dice Jiménez Cruz. La encriptación de los mensajes de WhatsApp impide, según Facebook, que puedan leer los mensajes y pueda funcionar un servicio controlado por inteligencia artificial.

Los intentos de Facebook de limitar las noticias falsas con verificación tienen en contra una parte de la evidencia científica, que defiende que la explicación racional de un hecho o la negación de una mentira no cura a todos los que se han tragado el bulo.