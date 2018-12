Cuatro ‘apps’ para moverse por Madrid Central

El pasado viernes 30 de noviembre la Gran Vía, la calle Alcalá o el paseo de la Castellana amanecieron prácticamente sin coches. Ese día se puso en marcha Madrid Central, un área de tráfico restringido que limita el acceso al vehículo privado en función de sus etiquetas ambientales y de si su propietario es residente o no. EL PAÍS, además de elaborar una guía sobre las restricciones de circulación en el centro de Madrid, ha hecho una selección de algunas aplicaciones que pueden ayudar a los ciudadanos a moverse por el centro de la capital a partir de ahora:

CityMapper

Las restricciones de Madrid Central afectan a un área de 472 hectáreas en el centro de la ciudad. Los no residentes pueden acceder a dicha zona siempre que tengan un vehículo con etiqueta ambiental y vayan a un aparcamiento de uso público. Pero es posible que a partir de ahora muchos se decanten por utilizar más el transporte público. Para ello, además de Google Maps, hay apps como CityMapper que pueden descargarse tanto para Android como para iOS y pueden resultar muy útiles.

Esta aplicación, que cuenta con más de cinco millones de descargas y tiene una valoración de cuatro estrellas y media sobre cinco en la Play Store, actúa como un planificador de rutas en tiempo real. Permite escoger entre diferentes opciones para ir de un punto a otro de la ciudad en un único vehículo o combinando varios. “Nuestro algoritmo combina todos los medios de transporte para encontrar la mejor ruta”, explican sus creadores. Entre ellos, el ciudadano puede escoger entre ir en autobús, a pie, en metro, en vehículos compartidos, en servicios de alquiler de vehículos con conductor (VTC) o en taxis.

Moovit

Esta aplicación funciona de forma similar a CityMapper: combina todas las opciones de transporte público en una sola app. “Moovit realiza actualizaciones constantes ante cualquier cambio o alteración del servicio de manera que no viajarás a una parada que ya no existe o no esperarás un autobús que no circula”, afirman sus creadores en la página de descarga de la app en la Play Store. El objetivo de estas aplicación es hacer más cómodo el viaje al usuario. Por ello, indica a través de notificaciones hacia dónde tiene que dirigirse, cuánto durará la espera y cuántas paradas quedan hasta el destino: “Así podrás dedicarte a cualquier otra cosa durante tu viaje, ya que Moovit te avisará cuando llegue tu parada”.

Ambas apps permiten guardar ubicaciones y líneas usadas frecuentemente y ofrecen información en tiempo real como cuáles son las paradas más cercanas o incluso, en el caso de CityMapper, a qué vagón de metro conviene subirse para estar más cerca de la salida. Mientras que Moovit está disponible en más de 30 ciudades en España, CityMapper solo se puede usar en Madrid y Barcelona. Pero esta última app conecta con más alternativas de servicios de movilidad y car sharing que Moovit.

Free2Move

Free2Move ofrece a los usuarios comparativas para que elijan el proveedor de coches, scooters y bicicletas compartidas más adecuado para cada momento. Los coches con etiqueta ambiental CERO pueden entrar y aparcar en Madrid Central sin restricciones. Tanto los particulares como los de alquiler (Car2go, Emov o Zity) tienen permitido el acceso y el aparcamiento en esta zona. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento espera reducir un 40% la emisión de contaminantes en el área.

Gracias a Free2Move, los usuarios pueden escoger entre los coches de Car2Go o eMov hasta las motos de eCooltra o las bicicletas de BiciMAD. La app, que está disponible en 20 ciudades de todo el mundo, les muestra un mapa con las diferentes alternativas y les permite comparar los vehículos de diferentes compañías. Para utilizar la aplicación solo hay que registrarse y conectar cualquiera de las cuentas de carsharing existentes.

TxMad

Los taxis podrán acceder a Madrid Central siempre y cuando dispongan del distintivo ambiental. La aplicación TxMad, creada por el Ayuntamiento de Madrid, puede resultar útil para saber dónde aparcar el coche antes de entrar en Madrid Central y qué paradas de taxi hay cerca. Pese a que esta app permite calcular el precio estimado de la carrera, no sirve para pedir taxis ya que es meramente informativa. Para solicitar un taxi o un VTC, los ciudadanos pueden utilizar otras aplicaciones como Mytaxi, Uber o Cabify.