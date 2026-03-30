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Sorteos
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 30 de marzo

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.
El País
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Madrid -
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Esta última semana del mes de marzo, marcada por la Semana Santa, arranca para la ONCE con el habitual sorteo del Cupón Diario, que se juega de lunes a jueves y reparte miles de euros en premios.

La mejor forma de celebrar estos días es convertirse en uno de los agraciados con los numerosos premios que reparte la Organización Nacional de Ciegos Españoles. El premio más destacado y, por tanto, más esperado es el primer premio al número más la serie, que recibe 500.000 euros.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy lunes 30 de marzo son los siguientes:

  • Número: 29592
  • Serie: 028

Premios del Cupón Diario y cómo cobrarlos

Estos son los premios en juego:

  • 29592 serie 028 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 29592: 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
  • 2959: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
  • 9592: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
  • 295: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
  • 592: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
  • 29: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 92: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 2: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
  • 2: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Para cobrar los premios, si el cupón se compró online, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta de JuegosOnce.es. En el caso de cupones físicos, los premios menores se abonan en el punto de venta, mientras que los superiores a 500 € deben gestionarse en una delegación de la ONCE o en bancos colaboradores (CaixaBank, BBVA, Sabadell, Kutxabank). Recuerda que los premios mayores de 40.000 € tienen una retención fiscal del 20%.

La ONCE no cesa en su propósito de repartir suerte en toda la geografía española, una vez celebrado el sorteo Extraordinario del Día del Padre, que se celebraba el pasado 19 de marzo, ya tiene en el horizonte el siguiente juego especial.

El sorteo Extraordinario del Día de la Madre, que se celebra el próximo mes de mayo y reparte un primer premio de 17.000.000 euros. Los décimos para probar suerte en este juego ya están disponibles en puntos de venta autorizados y en la página web oficial de JuegosOnce.es.

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