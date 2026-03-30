La Primitiva: comprobar sorteo del lunes 30 de marzo

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

El sorteo de La Primitiva de este lunes se juega por un bote de 10 millones de euros

El sorteo de La Primitiva de este lunes 30 de marzo es el protagonista de la jornada por su gran premio. El juego de SELAE se celebra hoy por un bote de 10 millones de euros.

Este juego no es el único de la jornada, la Bonoloto y Eurodreams completan la noche de premios de Loterías y Apuestas del Estado, aunque sin duda, La Primitiva junto a El Joker son los más esperados.

En el sorteo de La Primitiva del pasado sábado 28 de marzo no hubo acertantes de categoría especial, ni de primera, ni de segunda, pero si hubo 152 acertantes de tercera categoría, que vieron incrementado su premio.

Resultados de La Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de este lunes 30 de marzo son los siguientes:

Combinación ganadora: 3, 12, 16, 23, 28, 36

Complementario: 37

Reintegro: 3

El Joker: 2, 6, 2, 6, 0, 0, 6

Todas las categorías de premios

Categoría Especial : Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado

Primera Categoría : Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros

Segunda Categoría : Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros

Tercera Categoría : Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros

Cuarta Categoría : Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros

Quinta Categoría : Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros

Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

Comprobar los resultados y cobrar los premios

Consulta los números premiados en el sorteo de La Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.