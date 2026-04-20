Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Teherán amenaza con represalias tras el ataque de Estados Unidos a un barco con bandera iraní
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado de que el ejército estadounidense ha interceptado un barco iraní que trataba de superar el bloqueo del estrecho de Ormuz. “Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado TOUSKA, de casi 900 pies de eslora y con un peso casi equivalente al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y las cosas no les salieron bien”, ha escrito a través de su red social, Truth. Irán ha amenazado con represalias tras el ataque de Estados Unidos. Por otro lado, el ejército israelí ha advertido a los residentes del sur del Líbano que no se muevan al sur de una línea específica de aldeas ni se acerquen a las zonas cercanas al río Litani y ha asegurado que sus fuerzas permanecen desplegadas en la zona pese al alto el fuego debido a la “continua actividad de Hezbolá”.
El ejército israelí ha advertido a los residentes del sur del Líbano que no se muevan al sur de una línea específica de aldeas ni se acerquen a las zonas cercanas al río Litani y ha asegurado que sus fuerzas permanecen desplegadas en la zona pese al alto el fuego debido a la “continua actividad de Hezbolá”. En un comunicado, el portavoz militar Avichay Adraee también ha insistido a los civiles que no regresen a varias aldeas fronterizas hasta nuevo aviso, alegando riesgo para su seguridad. (Reuters)
El conflicto en Oriente Próximo vive este domingo una escalada de tensión previa a las negociaciones que se producirán previsiblemente este martes entre las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán) para tratar de acercar un acuerdo de paz a la guerra que comenzó el 28 de febrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este domingo del ataque e intercepción de un barco de carga iraní que trataba de superar el estrecho de Ormuz.
