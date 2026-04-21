Morante pasa la noche en la UCI con una perforación rectal de evolución incierta

Cogida de Morante de la Puebla en la décima corrida de la Feria de Sevilla. A 20 de abril del 2026 en Sevilla.

El diestro, que pasaba uno de los momentos más fulgurantes de su carrera, necesitará tiempo: “Más que de una gravedad inmediata, ha tenido lesiones complejas”

El torero Morante de la Puebla ha pasado la noche hospitalizado en la UCI del hospital sevillano Viamed después de la cogida por el cuatro toro de la tarde de ayer, en la Maestranza de Sevilla, cuando estaba en un momento especialmente fulgurante de su carrera. El pronóstico fue muy grave.

“Ha sido una cornada, más que de una gravedad inmediata, ha tenido lesiones complejas. Es la zona anal, del recto. Ha habido que hacer una reparación de esfínteres, lo que hace de la intervención una cirugía más compleja que inmediata”, ha explicado el cirujano Octavio Mulet al medio especializado Mundotoro.

Más información Morante de la Puebla, muy grave tras ser corneado por el cuarto toro de la corrida en La Maestranza

El público ya sospechó que la cornada sería grave, por los gestos del dolor del diestro sobre la arena. “Ha entrado dolorido, pero estable. Hay que tener en cuenta que en esa zona el dolor es muy importante”, explicó el cirujano.

El parte médico, hecho público ayer, rezaba: “Herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm. Lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacio postanal y retro rectal”.

Según Mulet, Morante también ha sido explorado en la zona lumbar, pero no ha sido encontrada ninguna lesión en la espalda, a la espera de prueba radiológicas. Lo más delicado en esta coyuntura es la posibilidad de infecciones. “Este tipo de percances son complicados. Hay que esperar unos 10 días para ver cómo se va recuperando la herida antes de dar plazos”, dijo Mulet a Mundotoro.

Más grave de lo que parecía

Morante había cortado una oreja a su primero, cuando, tratando de parar, capote en mano, al cuarto, un toro de los Hermanos García Jiménez llamado Clandestino, fue arrollado con fuerza por este y arrojado al albero. El toro pesaba 512 kilos. Una vez allí le pisoteó la zona lumbar. El torero se llevaba la mano izquierda al glúteo, aunque no se apreciaba sangre, solo un agujero en el traje de luces a la altura del muslo izquierdo. Ya en la enfermería el citado parte desveló que se trataba de una cogida más grave de lo que parecía.

En los últimos tiempos el diestro estaba cosechando gran fervor popular entre los aficionados. El diestro sevillano había reaparecido con enorme éxito el Domingo de Resurrección en Sevilla, inicio de la Feria de Abril, tras su frustrada retirada del pasado 12 de octubre en Las Ventas. El torero se encontraba de buen ánimo y había firmado un buen número de festejos para esta temporada. Ahora su porvenir profesional se encuentra en el aire.