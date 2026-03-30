Eurodreams: comprobar sorteo del lunes 30 de marzo
Este sorteo es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo
No pierdas la última oportunidad del día de convertirte en millonario gracias a los numerosos juegos y premios de SELAE del día. En concreto, Eurodreams es uno de los más especiales de la jornada, se celebra en varios países de Europa y destaca por ofrecer cantidades premiadas repartidas en varios años.
Estas son todas sus categorías
- Primera categoría: 30.000 euros al mes durante 30 años. En caso de que haya más de tres acertantes, el premio se repartirá entre todos.
- Segunda categoría: 2.000 euros mensuales durante 5 años.
- Tercera categoría: 1.000 euros al mes durante 1 año.
- Cuarta categoría: 100 euros mensuales durante 1 año.
- Quinta categoría: 10 euros al mes durante 1 año.
- Sexta categoría: Reintegro de 2,50 euros.
Además, incluye el Número Sueño, una oportunidad extra de ganar 30.000 euros mensuales durante 30 años al optar a la primera categoría premiada.
Para ser el ganador, se necesita contar con seis aciertos más el “número sueño”, de lo contrario, el premio se basa en la segunda categoría, que está premiada con 2.000 euros al mes durante 5 años.
Resultados del sorteo de Eurodreams de hoy
Los números premiados en el sorteo de Eurodreams de este lunes 30 de marzo son:
- Combinación ganadora: 3, 17, 20, 23, 30, 39
- Número sueño: 3
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