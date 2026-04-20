Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
JAPÓN

Un terremoto de magnitud 7,5 sacude el noreste de Japón y genera un tsunami con olas de tres metros

El seísmo, con epicentro en el océano Pacífico y una profundidad de diez kilómetros, ha alcanzado la isla de Hokaido

Imagen del sistema de alertas de la televisión japonesa que ha comunicado el terremoto.Issei Kato (REUTERS)
Agencias
Tokio -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Un terremoto de magnitud 7,5 ha sacudido este lunes por la tarde (hora local, primera hora de la mañana en la España peninsular) la costa noreste de Japón, según ha informado la Agencia Meteorológica de Japón. El seísmo ha generado un tsunami con olas de hasta tres metros de altura en la prefectura de Iwate y en la isla de Hokaido, de acuerdo con el sistema de alertas de la televisión pública japonesa.

El epicentro del temblor se localizó en el océano Pacífico y tuvo una profundidad de diez kilómetros, según las autoridades. Alcanzó una magnitud de 5 en la escala de intensidad sísmica de Japón, lo suficientemente fuerte como para dificultar la movilidad de las personas. Varios testigos han constatado derrumbes de muros de hormigón sin refuerzo. El tren bala Aomori ha suspendido sus operaciones, según la agencia Kyodo.

[Noticia de última hora. Habrá actualización.]

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Idiomas online
cursosingles
Mejora tus habilidades lingüísticas con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_