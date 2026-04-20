Un terremoto de magnitud 7,5 sacude el noreste de Japón y genera un tsunami con olas de tres metros

El seísmo, con epicentro en el océano Pacífico y una profundidad de diez kilómetros, ha alcanzado la isla de Hokaido

Un terremoto de magnitud 7,5 ha sacudido este lunes por la tarde (hora local, primera hora de la mañana en la España peninsular) la costa noreste de Japón, según ha informado la Agencia Meteorológica de Japón. El seísmo ha generado un tsunami con olas de hasta tres metros de altura en la prefectura de Iwate y en la isla de Hokaido, de acuerdo con el sistema de alertas de la televisión pública japonesa.

El epicentro del temblor se localizó en el océano Pacífico y tuvo una profundidad de diez kilómetros, según las autoridades. Alcanzó una magnitud de 5 en la escala de intensidad sísmica de Japón, lo suficientemente fuerte como para dificultar la movilidad de las personas. Varios testigos han constatado derrumbes de muros de hormigón sin refuerzo. El tren bala Aomori ha suspendido sus operaciones, según la agencia Kyodo.

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