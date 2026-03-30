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Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 30 de marzo

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.
El País
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Madrid -
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SELAE arranca los sorteos de este último lunes del mes de marzo con los tres juegos destacados de este lunes, Bonoloto, Eurodreams y La Primitiva junto a El Joker. En total, numerosas oportunidades de convertirte en millonario gracias a los millones de euros en juego.

La Bonoloto de este lunes 30 de marzo se juega por un bote de 900.000 euros.

En el sorteo de Bonoloto de ayer domingo no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo tres de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 40.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Madrid, Ourense y Santa Cruz de Tenerife.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este lunes 30 de marzo han sido los siguientes:

  • Combinación ganadora: 5, 28, 33, 41, 43, 47
  • Número complementario: 18
  • Reintegro: 4

Todos los premios

  • Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
  • Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario
  • Tercera categoría: Acertar 5 números.
  • Cuarta categoría: Acertar 4 números.
  • Quinta categoría: Acertar 3 números.
  • Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprobar y cobrar los números premiados

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados. Además, desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

A la hora de cobrar los premios, recuerda la normativa de Loterías y Apuestas del Estado: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.

Otros Sorteos

La Primitiva

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