Anthropic y Amazon amplían su idilio: el gigante de la IA compromete una inversión de 100.000 millones en la ‘nube’ de AWS

La compañía fundada por Jeff Bezos invertirá otros 25.000 millones en la creadora de Claude, de la que ya es uno de los principales accionistas

Amazon y Anthropic profundizan en sus relaciones. La compañía fundada por Jeff Bezos ha anunciado que el gigante de la inteligencia artificial (IA) invertirá más de 100.000 millones de dólares en los próximos 10 años en sus tecnologías en la nube de su filial Amazon Web Services (AWS). De esta manera, ambas empresas fortalecerán sus relaciones, mientras la creadora de Claude se asegurará la capacidad necesaria para potenciar sus modelos.

Dentro de los acuerdos, Amazon también invertirá 5.000 millones de dólares en Anthropic ahora y otros 20.000 millones en el futuro, sujetos al cumplimiento de ciertos objetivos comerciales. Estas partidas se suman a los 8.000 millones de dólares que el gigante del comercio electrónico ya ha invertido en la start-up.

Anthropic está revolucionando la industria tecnológica con soluciones de IA que están amenazando la posición histórica de las compañías de software y los grupos de ciberseguridad, entre otras áreas. La firma busca liderar la carrera de la IA con una serie de lanzamientos de modelos centrados en la codificación y el diseño, mientras que Amazon quiere clientes para sus chips de silicio personalizados, diseñados para el entrenamiento y la inferencia de inteligencia artificial.

En un comunicado, Amazon destacó que el acuerdo abarca las generaciones actuales y futuras de Trainium (el silicio personalizado de la propia Amazon) y decenas de millones de núcleos Graviton (el chip de CPU de Amazon, ampliamente adoptado) para ofrecer una relación precio-rendimiento superior.

A su vez, Anthropic obtendrá hasta cinco gigavatios (GW) de capacidad para entrenar y alimentar sus modelos avanzados de IA, incluyendo una importante capacidad de Trainium3 que se espera que entre en funcionamiento este año. “La colaboración también incluye una expansión significativa de la inferencia internacional en Asia y Europa para brindar un mejor servicio a la creciente base de clientes internacionales de Claude”, dice el grupo.

El acuerdo se dejó sentir en los mercados financieros. Las acciones de Amazon registraron subidas cercanas al 2,5% en los mercados fuera de hora, tras haberse dejado en torno a un 0,9% en la sesión regular. En el último mes, los títulos acumulan una revalorización próxima al 20%, tras un inicio de año con fuertes castigos, ante las dudas de los inversores sobre la rentabilidad de las fuertes inversiones, próximas a 200.000 millones de dólares, que Amazon va a ejecutar este año en infraestructuras de IA. La compañía no ha frenado su estrategia de crecimiento. La pasada semana anunció un acuerdo para la compra de Globalstar, por 11.570 millones, retando al SpaceX de Elon Musk.

Con respecto a Anthropic, el acuerdo llega en pleno proceso de la compañía para materializar su salida a Bolsa. Tras cerrar una ronda de financiación en el primer trimestre de 30.000 millones de dólares, con una valoración de 380.000 millones, en el mercado se especula con que la compañía ha recibido ofertas de inversión por parte de distintas entidades y fondos, con una valoración de 800.000 millones, igualando a su principal competidora OpenAI.

Con estas valoraciones, Amazon encontraría un auténtico tesoro en Anthropic. En su memoria anual, su consejero delegado, Andy Jassy, destacaba las inversiones realizadas por Amazon en Anthropic y OpenAI, precisando que ambas compañías tienen unos ingresos anuales que se aproximan a los 30.000 millones de dólares. Amazon no detallaba la participación en ambas empresas, si bien en el mercado se apunta que en Anthropic ronda el 14% del capital y en OpenAI el 6%, merced a su presencia en las multimillonarias rondas de financiación llevadas a cabo por estos grupos.

En relación a Anthropic, en el informe anual, Amazon explica que el importe registrado en su balance consolidado para las acciones preferentes sin derecho a voto era de casi 14.800 millones de dólares, señalando que el valor razonable estimado de sus pagarés convertibles era de aproximadamente 45.800 millones.

De igual forma, en la última ronda de OpenAI, de 122.000 millones de dólares, con una valoración de la start-up superior a 840.000 millones, Amazon comprometió una inversión de 50.000 millones, por delante de Nvidia y SoftBank.