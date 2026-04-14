Amazon reta al SpaceX de Elon Musk y ultima la compra de Globalstar por cerca de 10.000 millones de dólares

La operación será una de las mayores adquisiciones de la historia de la empresa de Jeff Bezos. La firma de satélites se dispara un 20% en los mercados fuera de hora

Amazon se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir el grupo de telecomunicaciones satelitales Globalstar, una operación que reforzaría el impulso del gigante tecnológico para desarrollar su propia red de satélites, y hacer frente a Starlink, el negocio de comunicaciones espaciales de SpaceX, el grupo de Elon Musk. La operación, que va a superar los 10.000 millones de dólares, podría anunciarse este martes.

Las acciones de Globalstar se han disparado un 20% en los mercados fuera de hora, hasta rondar los 88 dólares. En la sesión del lunes, cayeron un 0,37%, hasta 72,89 dólares, que otorgaban a la compañía una capitalización bursátil de casi 9.400 millones de dólares. Con este volumen, sería una de las mayores adquisiciones de la compañía de Jeff Bezos. Hasta ahora, su mayor compra es la de Whole Foods Market, en 2017, por 13.700 millones, por delante de MGM Studios, en 2021, por 8.500 millones.

Según señalan distintos medios especializados de EE UU, el posible acuerdo fortalecería el Proyecto Kuiper, rebautizado como Amazon Leo, la iniciativa de internet satelital de Amazon. Globalstar usa una constelación de satélites LEO que cubren la mayor parte del mundo, incluyendo áreas como Estados Unidos, Canadá, Europa y América Central y del Sur. La compañía ha trabajado con distintos socios, entre los que figura Apple, a la que proporciona el servicio de Emergencia SOS vía satélite para los iPhones.

En su memoria financiera de 2025, publicada la semana pasada, Amazon explica que ya cuenta con más de 200 satélites en órbita, antes del lanzamiento oficial de esta actividad. Según la compañía, con el lanzamiento de miles de satélites adicionales en los próximos años, la constelación se irá expandiendo rápidamente, y añade que su rendimiento será superior (entre seis y ocho veces mejor en la subida y dos veces mejor en la bajada) al de las soluciones actuales, además de tener un coste menor que las alternativas.

“Si bien el lanzamiento oficial de Amazon Leo está previsto para mediados de 2026, ya contamos con importantes compromisos de inversión por parte de empresas y gobiernos”, indicó Amazon, que indicó que ya tiene clientes como Delta Airlines, JetBlue, AT&T, Vodafone, DirecTV Latinoamérica, la Red Nacional de Banda Ancha de Australia y la Nasa, entre otros.

El mensaje de Amazon es que está lista para competir con Starlink en banda ancha espacial. Starlink, precisamente, es uno de los principales pilares de SpaceX, que está en pleno proceso para su OPV, que podría culminar en el mes de junio. La firma de Elon Musk prevé captar en torno a 75.000 millones de dólares, con una valoración de dos billones, en la que será, de alcanzar estos objetivos, la mayor salida a Bolsa de la historia.

En cualquier caso, la compañía de Bezos ha estado desarrollando discretamente capacidad en órbita terrestre baja con una clara intención de expandirse.

Ahora, la adquisición de la infraestructura satelital de Globalstar permitiría a Amazon internalizar la capacidad en lugar de depender de proveedores externos. Esta posición enlaza con la idea principal de Jassy: dominar la plataforma, controlar la curva de costes y crear ventajas competitivas inalcanzables para los competidores.

Las previsiones de Amazon para el primer trimestre ya contemplan un aumento de aproximadamente 1.000 millones de dólares en los costes de los satélites Amazon Leo con respecto al año anterior, lo que indica que este desarrollo se está acelerando independientemente del resultado de Globalstar.