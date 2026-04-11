Amazon, la corporación de la ciencia ficción: de la IA, los satélites, chips y robots a dominar en los alimentos frescos

Amazon ha publicado esta semana su informe anual de 2025 en el que hace balance y lanza previsiones para los próximos años. Su consejero delegado, Andy Jassy, describe el potencial de una compañía, que parece casi de ciencia ficción por su presencia en múltiples actividades. La firma facturó más de 717.000 millones de dólares, con negocios que van desde la inteligencia artificial (IA), los chips y las comunicaciones vía satélite a la venta de comestibles, señalando que es el segundo grupo en este último ámbito en el mercado de EE UU.

Sus previsiones devolvieron el optimismo a los inversores y las acciones de Amazon, tras un fuerte castigo en las últimas semanas, se dispararon un 5,6% en la sesión del jueves. En dos días, los títulos habían avanzado más de un 11%, llevando la capitalización bursátil hasta los 2,51 billones de dólares.

Entre otros puntos, Jassy explica que la compañía invertirá cerca de 200.000 millones de dólares en infraestructuras de IA durante 2026, señalando que el negocio de Amazon Web Services (AWS) vinculado a la IA ya supera los 15.000 millones anuales.

El directivo destaca las inversiones realizadas por Amazon en Anthropic y OpenAI, los dos gigantes de la IA, precisando que ambas compañías tienen unos ingresos anuales que se aproximan a los 30.000 millones de dólares. La firma no detalla la participación en ambas empresas, si bien en el mercado se apunta que en Anthropic ronda el 14% del capital y en OpenAI el 6%, merced a su presencia en las multimillonarias rondas de financiación llevadas a cabo por estos grupos. En la reciente ronda de OpenAI, de 122.000 millones, con una valoración de la start-up superior a 840.000 millones, Amazon comprometió una inversión de 50.000 millones, por delante de Nvidia y SoftBank.

Con respecto a Anthropic, en el informe anual, Amazon señala que el importe registrado en su balance consolidado para las acciones preferentes sin derecho a voto era de aproximadamente 14.800 millones de dólares, señalando que el valor razonable estimado de sus pagarés convertibles era de aproximadamente 45.800 millones. En la ronda de financiación cerrada en febrero, Anthropic se valoró en 380.000 millones.

“El reciente compromiso de OpenAI, que supera los 100.000 millones de dólares, es un ejemplo de ello, pero existen otros acuerdos con clientes ya firmados, y aún no anunciados, o que se encuentran en una fase avanzada de negociación. Del gasto de capital de AWS que prevemos invertir en 2026, gran parte del cual se monetizará entre 2027 y 2028, ya contamos con compromisos de clientes para una parte sustancial”, anuncia Jassy.

En torno a este ámbito, Amazon presume del poderío de su negocio de chips, asegurando que está on fire. “Nuestro negocio de chips está en auge, está transformando la economía de AWS y será mucho más grande de lo que muchos creen. Prácticamente toda la IA hasta ahora se ha desarrollado con chips Nvidia, pero se está produciendo un cambio. Mantenemos una sólida alianza con Nvidia, y seguiremos haciendo de AWS el mejor lugar para usar Nvidia. Sin embargo, los clientes buscan una mejor relación precio-rendimiento”, dice Jassy, quien añade que ya se ha visto esta historia antes. Por ejemplo, el ejecutivo recuerda que, en el ámbito de las CPU, prácticamente todas las cargas de trabajo se ejecutaban con chips Intel hasta que Amazon inventó Graviton en 2018, y ahora lo usan el 98% de los clientes.

Jassy explica que los ingresos anuales recurrentes para el negocio de chips (incluidos Graviton, Trainium y Nitro) superan los 20.000 millones de dólares y crecen a un ritmo de tres dígitos año tras año. “Para poner esto en perspectiva en comparación con otras empresas de chips, cabe destacar que nuestra tasa de ingresos anuales está algo subestimada, ya que actualmente solo monetizamos nuestros chips a través de EC2. Si nuestro negocio de chips fuera independiente y vendiéramos los chips producidos este año a AWS y otros terceros, como hacen otras empresas líderes del sector, nuestra tasa de ingresos anuales sería de aproximadamente 50.000 millones de dólares”, asegura el ejecutivo quien precisa que la demanda de los chips de Amazon es tan alta que es muy probable que en el futuro venda grandes cantidades a terceros.

Cadenas de distribución

En relación a la cadena de distribución, Amazon asegura que está invirtiendo más de 4.000 millones de dólares en la expansión de las entregas en zonas rurales. El grupo fundado por Jeff Bezos afirma que ya ha desplegado más de un millón de robots en toda la cadena de suministro. “Nos encontramos en medio de algunos de los momentos de mayor transformación de nuestra época, como por ejemplo, la IA, la robótica, la industrialización espacial, los conflictos geopolíticos y militares”, comenta el CEO, quien añade que el grupo sigue trabajando en la productividad y los niveles de inventario. “La robótica supone un cambio radical en la forma en que podemos entregar más rápido, reducir el coste de mantener una mayor variedad de productos y automatizar movimientos que provocan esfuerzos y lesiones a nuestros compañeros de equipo”, dice. En este sentido, Amazon ha sufrido fuertes críticas por sus planes para recortar plantilla. El último ajuste, anunciado a principios de año, afectó a 16.000 personas. No obstante, la empresa ha vuelto a indicar que cuenta con una plantilla global de 1,57 millones de personas.

Con relación al negocio de comunicaciones satelitales Amazon Leo, que va a competir con el Starlink de Elon Musk, la compañía señala que ya cuenta con más de 200 satélites en órbita, antes del lanzamiento oficial de esta actividad. Según la empresa, con el lanzamiento de miles de satélites adicionales en los próximos años, la constelación se está expandiendo rápidamente, y añade que su rendimiento será superior (entre seis y ocho veces mejor en la subida y dos veces mejor en la bajada) al de las soluciones actuales, además de tener un coste menor que las alternativas. “Si bien el lanzamiento oficial de Amazon Leo está previsto para mediados de 2026, ya contamos con importantes compromisos de inversión por parte de empresas y gobiernos”, dice Amazon, que indica que ya tiene clientes como Delta Airlines, JetBlue, AT&T, Vodafone, DirecTV Latinoamérica, la Red Nacional de Banda Ancha de Australia y la Nasa, entre otros.

Amazon defiende la fortaleza de su negocio tradicional de comercio electrónico y destaca que su negocio de venta comestibles ha superado los 150.000 millones de dólares en ventas brutas en 2025, lo que convierte a la empresa en el segundo mayor supermercado de EE UU. “Ofrecemos servicio de entrega de comida fresca el mismo día en más de 2300 pueblos y ciudades de todo el país”, dice el grupo.