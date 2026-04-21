El Gobierno aprueba el nuevo plan estatal que blinda las viviendas protegidas

El Gobierno ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que pretende encarar la crisis del sector durante los próximos cuatro años. El plan ―que no requiere de aprobación en el Congreso y cuenta con una dotación récord de 7.000 millones de euros, el triple que el proyecto anterior― ha recibido el espaldarazo definitivo en el Consejo de Ministros, al que ha llegado siete meses después de que se conocieran sus líneas maestras, en septiembre de 2025. El proyecto incluye dos novedades importantes: el blindaje como públicas de todas las viviendas protegidas que reciban fondos estatales (es decir, no podrán desclasificarse pasados unos años) y el aumento de las ayudas para la construcción de vivienda pública, que se destinará mayoritariamente al alquiler con un precio máximo de 900 euros al mes.

“Es un plan que nace con la vocación de dar respuesta a una demanda. La ciudadanía está demandando un acuerdo para dar respuesta al principal problema que sufre”, ha señalado Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La responsable de Vivienda ha indicado que este plan viene a “conformar el quinto pilar del Estado del Bienestar”, y que es “un paso importante en esta solución para el problema de la vivienda hoy y para siempre”, para evitar “que sea una crisis recurrente”. Pese a haber sido aprobado hoy, todavía han de establecerse los convenios de colaboración pertinentes entre el Estado y las comunidades autónomas, por lo que el despliegue definitivo del plan no llegará hasta el mes de julio.

El cuerpo normativo del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 mantiene la dotación anunciada de 7.000 millones de euros, así como la procedencia de este montante, del que un 60% provendrá del Estado y el 40% restante de las comunidades. La distribución territorial de los fondos ―que se afianzará a partir de la suscripción de convenios particulares― se llevará a cabo con una triple finalidad: construir nuevas viviendas, rehabilitar el parque ya existente y proteger el derecho de la ciudadanía a una vivienda por encima de la especulación y el lucro, según se establece en el corpus normativo.

El nuevo plan para los próximos cuatro años introduce un giro profundo en las políticas públicas de vivienda al reforzar los mecanismos de control, transparencia y protección permanente del parque residencial financiado con recursos públicos. El Gobierno presenta este nuevo marco como una respuesta estructural a los errores del pasado y a la debilidad histórica del sector público en el mercado inmobiliario español.

Uno de los pilares del nuevo marco es el blindaje de la vivienda pública y protegida para impedir cualquier proceso de descalificación futura. El Ministerio subraya que, en las últimas cuatro décadas, España construyó cerca de 2,7 millones de viviendas protegidas que acabaron incorporándose al mercado libre. De haberse mantenido su carácter social, el país contaría hoy con un parque público homologable al de otros socios europeos. A partir de ahora, la financiación estatal queda supeditada a que los inmuebles cumplan de forma permanente una función social. “Garantizamos que ni un euro de esta financiación va a ir dirigido a la especulación, sino a garantizar el derecho”, ha refrendado Rodríguez.

El plan también refuerza los controles en los procesos de adjudicación, con la introducción de una cláusula antifraude que obliga a aplicar criterios objetivos, medibles y trazables. Todas las viviendas construidas o adquiridas con fondos del plan deberán adjudicarse bajo estos parámetros, mientras que el ministerio se reserva un doble sistema de supervisión para garantizar su cumplimiento y evitar irregularidades como las detectadas recientemente en algunos territorios, como en Alicante.

Otro de los grandes cambios es la apuesta por el dato público como instrumento para dotar de transparencia al mercado del alquiler. En el plazo de un año, las comunidades autónomas deberán crear un registro de fianzas de arrendamientos, financiable con cargo al propio plan. Esta base de datos permitirá conocer en tiempo real el número de contratos en vigor, los precios efectivos, la rotación de los inquilinos y la evolución de la oferta, con información fiable y verificable. El objetivo es combatir la opacidad y desmontar discursos basados en estimaciones sin respaldo empírico.

En el ámbito de la gobernanza, el Ejecutivo plantea una evaluación constante del plan mediante un grupo de trabajo integrado en el Consejo Asesor de Vivienda. Este órgano recibirá información anual sobre la ejecución de las políticas y podrá emitir recomendaciones, aunque sin carácter vinculante, para mejorar su eficacia.

El plan articula sus medidas en tres grandes bloques: construcción, rehabilitación y protección. En el primero, destaca el aumento sustancial de las ayudas para levantar nuevas viviendas públicas o protegidas, con subvenciones de hasta 85.000 euros por unidad, el doble que en el plan anterior. Estas viviendas se destinarán mayoritariamente al alquiler, con un precio máximo de 900 euros mensuales, y quedarán protegidas de forma indefinida. En municipios pequeños, se permite también la venta, siempre bajo régimen de protección.

El programa incentiva además la industrialización de la construcción, con ayudas adicionales de hasta 8.500 euros por vivienda cuando se empleen métodos avanzados de edificación, y prevé suplementos específicos para proyectos ubicados en zonas de mercado tensionado. En estos casos, la financiación pública por vivienda puede alcanzar los 102.000 euros.

Para ampliar con rapidez el parque público, se habilitan fondos destinados a la adquisición de viviendas existentes, cubriendo hasta el 70% del coste, porcentaje que se eleva al 85% en áreas tensionadas. También se fomenta la cesión de viviendas privadas a la Administración para su gestión como alquiler asequible, con ayudas directas y financiación para reformas, una medida especialmente pensada para movilizar vivienda vacía en el medio rural.

Colectivos vulnerables

En el capítulo de rehabilitación, el plan contempla ayudas para mejoras estructurales, accesibilidad y eficiencia energética, con importes que pueden superar los 20.000 euros por vivienda. Se introducen incentivos específicos para cascos históricos y para viviendas que lleven desocupadas más de dos años, siempre que se incorporen posteriormente al alquiler asequible.

El bloque de protección refuerza las ayudas a jóvenes, con subvenciones mensuales al alquiler y apoyos a la compra de vivienda en pequeños municipios, y amplía de forma significativa la cobertura para mujeres víctimas de violencia de género y personas en situación de vulnerabilidad, garantizando soluciones habitacionales inmediatas y dignas. “No valen parches, y no hay varita mágica. Este plan concentra la reforma estructural hasta la regulación para evitar que el mercado se coma las rentas de la familia”, ha defendido Rodríguez.

El calendario prevé que, tras su aprobación en abril de 2026, los convenios con las comunidades y la distribución definitiva de fondos se cierren en primavera, para que el despliegue efectivo del plan comience en la segunda mitad del año.

Tras meses de encuentros y un total de 28 reuniones mantenidas con las autonomías, a las que se suman encuentros con entidades, agentes sociales y expertos, el texto definitivo del plan incorpora 365 aportaciones fruto de estas conversaciones. La voluntad de que el nuevo marco contase con un apoyo mayoritario ha derivado en que los tiempos iniciales que manejaba Vivienda ―llegó a anunciar que estaría resuelto antes de finales de 2025― se hayan retrasado.

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