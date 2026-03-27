Calendario escolar Semana Santa 2026: cuáles son los días no lectivos por comunidad y cuándo vuelven las clases

Los días sin clase, festivos y vacaciones determinan la organización de las familias. Descubra cuándo empieza este parón lectivo en cada región y cuándo habrá que regresar a las aulas en España

La Semana Santa 2026 refleja importantes diferencias entre territorios según el calendario escolar que tengan definido. Para algunos colegios españoles comienza antes y para otros termina más tarde, y es que el plan cuenta con importantes diferencias entre las diferentes comunidades autónomas. Mientras que en algunas regiones como la Comunidad Valenciana disfrutan de hasta 13 días, otros, tendrán menos días de descanso.

Los días no lectivos en Semana Santa no siempre coinciden con festivos nacionales, lo que obliga a muchas familias a reorganizar su agenda. Por eso, conocer con detalle cuándo empiezan y terminan las vacaciones escolares es clave para conciliar y planificar viajes o actividades. Descubra que días lectivos y no lectivos marca su comunidad en Semana Santa 2026, a continuación:

Andalucía

En Andalucía, las vacaciones de Semana Santa 2026 comienzan el 30 de marzo y terminan el 3 de abril. La vuelta a las clases es el lunes 6 de abril.

Aragón

Los estudiantes aragoneses dispondrán de días no lectivos desde el lunes 30 de marzo al lunes 6 de abril (inclusive), regresando al colegio el martes 7 de abril.

Asturias

En Asturias, el descanso será del 30 de marzo al 5 de abril, volviendo el lunes 6 de abril.

Islas Baleares

Las vacaciones de Pascua en Baleares serán del jueves 2 de abril al domingo 12 de abril, ambos incluidos.

Canarias

En la comunidad más austral, las vacaciones de Semana Santa serán del 30 de marzo al 5 de abril, abriendo los colegios el lunes 6 de abril.

Cantabria

Los días no lectivos en Cantabria se extienden desde el próximo lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril. El retorno a clases será el 6 de abril.

Castilla-La Mancha

El periodo de días no lectivos en Castilla-La Mancha será desde el 30 de marzo al 6 de abril incluido, por lo que los estudiantes vuelven a las aulas el martes 7.

Castilla y León

Castilla y León tendrá sus vacaciones pascuales del viernes 27 de marzo al 6 de abril, disfrutando de vacaciones desde el jueves hasta al lunes 7.

Cataluña

Los estudiantes catalanes tendrán su descanso de Semana Santa del 28 de marzo al 6 de abril. También vuelven a las aulas el martes 7 de abril.

Ceuta

En Ceuta, los días no lectivos comenzaron el pasado 20 de marzo y continuarán hasta el próximo 3 de abril. Las clases se retoman el lunes 6.

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, el descanso comienza con el día no lectivo del viernes 27 de marzo y las vacaciones continúan hasta el lunes 6 de abril, por lo que los estudiantes volverán a clase el martes 7.

Comunidad Valenciana

Las vacaciones de Semana Santa en la Comunidad Valenciana se extenderán del 2 al 13 de abril, regresando a las aulas el martes día 14.

Extremadura

Los días no lectivos en esta región por Semana Santa son del 30 de marzo al lunes 6 de abril.

Galicia

Galicia fijó sus vacaciones de Semana Santa 2026 del 30 de marzo al lunes 6 de abril. Las clases se retoman el 7 de abril.

La Rioja

La Rioja fijó sus vacaciones de Semana Santa para los días que van del 30 de marzo al 6 de abril. El regreso a clases será el martes 7.

Melilla

En Melilla, los festivos comenzaron el 19 y 20 de marzo. Del 23 al 27 de marzo serán días no lectivos, que continúan con las vacaciones de Semana Santa propiamente entre el 30 de marzo y el 3 de abril. La vuelta a clases será el 6 de abril.

Navarra

En Navarra, las vacaciones de Semana Santa serán del 2 al 12 de abril. El 1 de abril solo será lectivo por la mañana.

País Vasco

Las vacaciones en el País Vasco serán del 2 al 6 de abril. Se trata del período de descanso más corto de todas las comunidades.

Región de Murcia

El calendario escolar murciano establece que no habrá clases desde el lunes 30 de marzo hasta el lunes 13 de abril, uniendo las vacaciones de Semana Santa con las Fiestas de Primavera.