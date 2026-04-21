Netflix inicia el rodaje de su miniserie inspirada en el caso de Marta del Castillo

En el nombre de Marta, la miniserie de Netflix inspirada en el caso de Marta del Castillo, ha comenzado este martes su rodaje en Sevilla. Producida por Bambú Producciones (El caso Asunta) en colaboración con La Claqueta PC y con el apoyo de la familia de Marta del Castillo, la miniserie está protagonizada por Blanca Portillo, Vicente Romero, Verónica Sánchez, María León, Paco Tous y Hugo Welzel, entre otros.

Esta ficción de seis episodios narra los hechos reales del caso ocurrido en 2009 y su impacto mediático. Marta del Castillo, una joven sevillana de 17 años, desapareció tras salir de casa para encontrarse con Miguel Carcaño. En pocas horas, lo que parecía una escapada adolescente se convirtió en una tragedia nacional. Lo que sigue es una pesadilla para su familia: versiones contradictorias, confesiones falsas, un cuerpo que nunca aparece y una justicia que, a pesar de las condenas, nunca logra ofrecer consuelo.

La serie reconstruye desde las primeras investigaciones, los cambios de versión de Miguel Carcaño y sus cómplices, el juicio mediático, la búsqueda incesante del cuerpo y la lucha pública de la familia por no permitir que el caso quede impune.

La plataforma ya abordó el caso con éxito en 2021 en forma de miniserie documental con “¿Dónde está Marta?“, que repasaba lo ocurrido en tres episodios. Familiares, amigos y policías, entre otros, opinan en él sobre un caso que sigue sin resolver.