De Eduardo Mendoza a Guitarricadelafuente: ‘Sukha’, el espacio abierto que busca su sitio en la televisión vespertina

Dirigido por un histórico de TVE, Miguel Ángel Hoyos, y presentado por Susana Castañón y Pablo González Batista, el programa de cultura y bienestar de La 2 cumple dos meses de emisiones en directo

“Sukha” es un término sánscrito que significa felicidad y bienestar, aunque se traduce literalmente como “espacio abierto”. Y eso es exactamente lo que busca ser el nuevo magacín cultural de La 2, que acaba de cumplir dos meses en emisión. “No se trata de consumir algo bello; la cultura tiene que servir para removerte y también para descubrir, para hacerte mejor”, comenta a principios de abril una de sus presentadoras, Susana Castañón, a EL PAÍS en la sede de RTVE en Prado del Rey, minutos antes de comenzar una nueva emisión en directo.

El programa dirigido por un histórico de RTVE, Miguel Ángel Hoyos, también está presentado por Pablo González Batista. Se emite en La 2 de lunes a viernes de 19.35 a 20.30, entre el programa de actualidad Malas lenguas y el concurso Trivial Pursuit.

Aunque se mantiene en la órbita de sus predecesores como programas culturales de la segunda cadena de TVE, como Miradas 2 y Culturas 2, Sukha intenta ser más vibrante, gracias al directo, y accesible, con temáticas que interesen a toda la población. Este espacio abierto está en constante evolución. “Lo hablamos el primer día, que ese primer programa no iba a tener nada que ver con el mes siguiente. Efectivamente ha pasado. Seguimos buscando nuestra identidad”, comenta Castañón “Los invitados también van desarrollando su propia personalidad, van encontrando su papel en el programa”, completa González Batista.

Sukha evita quedarse varado en lo estático de la entrevista promocional. Una de esas formas para conseguirlo es a través de su tertulia diaria, en la que un creador se sienta con uno de sus presentadores y con dos de sus colaboradores habituales, entre los que se encuentran Edu Galán y la artista plástica Coco Dávez, para conversar sobre un asunto atemporal. Dos de los integrantes de la banda Miss Caffeina se pasaron por el programa hace pocos días para debatir sobre el desengaño amoroso, el tema que centra su último álbum, como inspiración artística. Y la concertista de piano y compositora Miriam Méndez, uno de los descubrimientos del programa, conocida por combinar flamenco con música clásica, jazz y otros estilos, acudió al coloquio en el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Justo antes de comenzar su emisión, el plató de Prado del Rey desde el que se emite Sukha está poblado de una amalgama de personalidades conectadas con el mundo de la cultura y el bienestar, ya que la otra identidad del espacio hereda los contenidos de la longeva marca de la cadena Saber vivir. Miguel Ángel Hoyos disfruta especialmente de ese momento. “Sobre las siete de la tarde, justo antes de comenzar el programa, confluye gente muy distinta, entre colaboradores, redacción e invitados”, dice. Hay diálogos maravillosos que no salen en antena, comenta su director. El primer día, el actor y director teatral Sergio Peris-Mencheta saludó muy efusivamente a la investigadora neurocientífica y divulgadora Nazareth Castellanos porque su fisioterapeuta era una gran admiradora de ella, recuerda.

La conexión en exteriores en directo es otra de las apuestas de Shuka para diferenciarse de sus antecesores. Coincide con una de las apuestas del actual director de TVE, Sergio Calderón: evitar que la cadena parezca enlatada, aun cuando es en directo. “Durante mucho tiempo ha pasado en La 2 y también en Radio 3, por ejemplo, que daba igual cuando sintonizaras, podría ser cualquier día del año”, comenta Batista, quien abandonó a finales de enero Todo es mentira (Cuatro) para regresar a RTVE, donde trabajó como locutor y guionista en Radio 3 y como guionista de la primera época de Cachitos de hierro y cromo, en La 2.

“En mi última etapa, en Todo es mentira, he aprendido a sobrevivir en el circo romano. Que te sienten en medio de Pilar Rahola y de Esperanza Aguirre durante tres horas y que te digan que sobrevivas en directo te da muchas tablas y te quita el síndrome del impostor de golpe”, confiesa. Sukha es un reto completamente diferente para el periodista. “El cambio de registro para mí era importante por muchas razones. Primero, por salud mental. Y, también, por ser un poco más coherente con lo que creo que necesita este país, que es este remanso, esta mirada alternativa”, defiende.

Pablo González Batista y Susana Castañón, presentadores de 'Sukha', en el plató del programa de RTVE. Jaime Villanueva

Susana Castañón viene de cubrir información cultural en los informativos de TVE. “En el Telediario hay poco tiempo para la Cultura, así que al final siempre te decantas por sacar el tema que está de actualidad, pero hay muchos otros que se quedan fuera”, explica. La actualidad ayuda al pequeño pero versátil equipo de Sukha a alimentar el programa diario de contenidos. Aunque todavía pelean con uno de los males endémicos del periodismo cultural, que los artistas accedan a colaborar con los medios de comunicación cuando no están promocionando un nuevo trabajo.

“Hay muchos que agradecen que exista un programa así, pero también ocurre lo contrario. Hay a quien le cuesta entenderlo, hacemos un trabajo de búsqueda importante en ese aspecto y estamos agradecidos a la generosidad de quienes lo entienden, gente como el músico Xoel López, San Xoel López”, confiesa Miguel Ángel Hoyos.

El programa también explora nuevas fórmulas para mostrar música en directo, algo que no sea una simple actuación. “Tienes que generar un evento. En Culturas 2, teníamos música en directo prácticamente todos los días y era un esfuerzo que pasaba completamente desapercibido. A La revuelta le ha ido bien convirtiendo las actuaciones en un evento. Nosotros aspiramos a ello, aunque nuestros medios son más discretos", prosigue su director.

En lo que va de abril, Shuka se mantiene por encima del 2% de cuota media de pantalla y aspira a acercarse a la media de la cadena, que supera el 3%. El espacio cultural coincide en emisión con la segunda parte de Malas lenguas, en su salto a La 1, con el final de Y ahora, Sonsoles y el arranque de Pasapalabra en Antena 3, con el inicio de los informativos nocturnos de Cuatro y La Sexta y con el cambio de El diario de Jorge al concurso ¡Allá tú! en Telecinco.