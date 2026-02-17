Bonoloto: comprobar sorteo del martes 17 de febrero

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

El sorteo de este martes tiene un bote de 2.300.000 euros

La Bonoloto es uno de los sorteos diarios más veteranos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Se celebra sin interrupción desde 1988 y tiene lugar cada día de la semana, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos. Nació con el propósito de ofrecer a los jugadores la posibilidad de participar en un sorteo económico y disponible a diario.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este martes, 17 de febrero de 2026 han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 11, 15, 17, 18, 22, 23

El complementario: 34

El reintegro: 9

Todas las categorías de premios

Los premios se asignan según el número de aciertos obtenidos en comparación con la combinación ganadora. Las categorías son:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: recuperación del importe jugado si se acierta el número correspondiente.

El valor final de cada premio depende tanto de la recaudación del sorteo como del número de ganadores en cada categoría.

Números premiados en el sorteo de ayer

En el sorteo de Bonoloto de ayer, lunes 16 de febrero no hubo acertantes de primera categoría, pero sí hubo un ganador de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 155.000 euros y selló su boleto ganador en Costa Teguise, Las Palmas.

Además, hubo 71 ganadores de tercera categoría, que se llevaron un premio de más de 1.000 euros cada uno.