Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del martes 17 de febrero

El Sorteo del Cupón diario de la ONCE se ha convertido en una cita muy esperada a lo largo de la semana. De lunes a jueves, quienes acierten el número completo junto con la serie pueden llevarse un premio principal de 500.000 euros.

Este sorteo tiene sus raíces en los primeros años de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, creada en 1938 con el objetivo de mejorar la vida de las personas con discapacidad visual. Desde entonces, sus productos han ido transformándose conforme la ONCE incorporaba nuevas necesidades y avances. En sus inicios, los cupones eran provinciales y constaban de solo tres cifras. Con el tiempo, evolucionaron hasta el formato nacional actual, compuesto por cinco cifras y diversos niveles de premios.

El formato que hoy conocemos como Cupón Diario se instauró en 1984, acompañado del lema publicitario “La ilusión de todos los días”.

Resultados del sorteo del Cupón diario de la ONCE de hoy

Hoy, martes 17 de febrero, los números premiados han sido los siguientes:

Número: 41057

Serie: 025

Todos los premios del Cupón Diario de la ONCE

Hay que tener en cuenta que en un mismo cupón no pueden acumularse varios premios.

41057 serie 025 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

41057 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

4105 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

1057 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

410 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

057 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

41 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

57 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

4 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

7: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Cupón diario de la ONCE: cómo cobrar los premios

Los premios pueden cobrarse de forma sencilla: si el cupón se adquirió en JuegosONCE.es, el importe se abona directamente en la cuenta del usuario. En el caso de los cupones físicos, los premios pequeños se cobran en cualquier punto de venta, mientras que los superiores a 500 euros se gestionan en las delegaciones de la ONCE o en entidades bancarias colaboradoras. Los premios que superan los 40.000 euros están sujetos a una retención fiscal del 20 %, según la normativa vigente.