Euromillones: comprobar sorteo del martes 17 de febrero

El Euromillones es un sorteo que se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes.

Consulte la combinación ganadora más el numero adicional de “El Millón” de este martes que reparte 61 millones de euros

El Euromillones es un juego de lotería compartido por varios países europeos, entre ellos España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde que comenzó a funcionar en 2004, esta lotería ha ofrecido numerosos botes de gran magnitud y ha repartido millones entre sus participantes.

Resultados del sorteo de Euromillones de hoy

Los números premiados del sorteo el Euromillones de este martes, 17 de febrero son los siguientes:

Combinación ganadora: 1, 4, 6, 10, 41

Números Estrella: 5, 12

El Millón: XVG09570

En el sorteo de Euromillones del pasado viernes 13 de febrero no se repartió el eurobote, por lo que este martes, el bote asciende a 61 millones de euros.

En cuanto a los premios, cuenta con un total de 13 categorías que se distribuyen de la siguiente forma:

Todas las categorías de premios

1.ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado

2.ª Categoría (5 números + 1 estrella)

3.ª Categoría (5 números)

4.ª Categoría (4 números + 2 estrellas)

5.ª Categoría (4 números + 1 estrella)

6.ª Categoría (3 números + 2 estrellas)

7.ª Categoría (4 números)

8.ª Categoría (2 números + 2 estrellas)

9.ª Categoría (3 números + 1 estrella)

10.ª Categoría (3 números)

11.ª Categoría (1 número + 2 estrellas)

12.ª Categoría (2 números + 1 estrella)

13.ª Categoría (2 números)

¿Cuánto se gana con el juego de “El Millón?

El sorteo de “El Millón” es la bola extra con la que Euromillones premia a los españoles, ya que únicamente se puede participar desde España. Así, cada martes y viernes se sortea un premio de 1 millón de euros entre todos los boletos de Euromillones que hayan sido vendidos en territorio español.

Para poder ser el ganador de este premio millonario es necesario que el código del boleto coincida con el código de “El Millón” de ese día.

Comprueba tus números premiados

Consulta los resultados del sorteo del Euromillones a través de la página web oficial de Loterías y Apuesta del Estado, que ofrece todos los resultados de sus sorteos escasos minutos después de los mismos.

Además, desde la página web de EL PAÍS también se pueden consultar los números premiados de los sorteos de lotería principales del día.