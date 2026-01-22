La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 22 de enero

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

El sorteo de La Primitiva de este jueves se juega por un bote de 84 millones de euros

Los jueves es uno de los días grandes para los juegos de Loterías y Apuestas del Estado, ya que es el día de la semana en que más sorteos se celebran, por tanto, más oportunidades hay que ser uno de los afortunados con sus millones de euros en premios. Este jueves 22 de enero se sortea la Bonoloto, La Primitiva con el sorteo de El Joker, La Lotería Nacional y el Eurodreams.

La Primitiva, uno de los clásicos entre los sorteos en España, ofrece una gran variedad que depende de la cantidad de números acertados y se dividen en diferentes categorías.

Este jueves 22 de enero La Primitiva se juega por un bote de 84 millones de euros.

En el sorteo de La Primitiva del pasado lunes 19 de enero no hubo acertantes de categoría especial ni de primera categoría, pero hubo cuatro acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 37.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Cádiz, Salamanca, Valencia y Gipuzkoa.

Todas las categorías de premios

Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado

Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros

Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros

Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros

Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros

Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros

Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

Resultados de la Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de este jueves 22 de enero son los siguientes:

Combinación ganadora: 2, 5, 9, 14, 22, 36

Complementario: 34

Reintegro: 5

El Joker: 1024630

El premio de El Joker

Se trata de un juego adicional unido a La Primitiva desde 2012. Para conseguir premios de hasta 1 millón de euros es necesario que nuestro número coincida en todas las cifras y en el orden con el número ganador.

Comprobar los resultados y cobrar los premios

Consulta los números premiados en el sorteo de La Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.