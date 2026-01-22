Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 22 de enero

El sorteo de la Bonoloto de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente de lunes a domingo.

El sorteo de Bonoloto se juega por un bote de 5,8 millones de euros este jueves

La Bonoloto reparte numerosos premios según el número de aciertos que se obtengan con la combinación ganadora.

Desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial, se ha convertido en uno de los sorteos más seguidos de España. Loterías y Apuestas del Estado organiza este juego a través del sistema de bombos múltiples.

Todos los Premios de la Bonoloto

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera: 1ª categoría (6 aciertos), 2ª categoría (5 aciertos + número complementario), 3ª categoría (5 aciertos), 4ª categoría (4 aciertos), 5ª categoría (3 aciertos) y el reintegro. El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este jueves 22 de enero de 2026 han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 1, 7, 10, 22, 25, 33

El complementario: 31

El reintegro: 6

Comprueba los números premiados

Consulta si has tenido suerte y has sido uno de los afortunados con los numerosos premios de Bonoloto a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Además, en EL PAÍS puedes consultar los números premiados de los principales sorteos de lotería del día. Este jueves 22 de enero puedes probar suerte con multitud de sorteos de SELAE como la Bonoloto, La Primitiva junto a El Joker, Lotería Nacional y Eurodreams, además, se une el sorteo del Cupón diario de la ONCE.

¿Has tenido suerte?

En el sorteo de Bonoloto de ayer miércoles no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo dos acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 117.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en A Coruña y Madrid.

El sorteo de Bonoloto de hoy jueves se juega por un bote de 5.800.000 euros.

Cómo cobrar los premios de la Bonoloto

Los premios de la Bonoloto se pueden cobrar en función del importe ganado. Si la cantidad es inferior a 2.000 euros se podrá cobrar en cualquier punto de venta oficial de Loterías. Para aquellos premios que sean superiores, se deberá cobrar en las entidades bancarias colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado.

Solo se podrá cobrar el premio si se presenta el boleto premiado y el propio documento de identidad. El importe se transferirá a tu cuenta bancaria tras verificar la autenticidad del boleto.