Eurodreams: comprobar sorteo del jueves 22 de enero

El Sorteo de Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Loterías y Apuestas del Estado concluye la jornada de sorteos de este jueves 22 de enero el juego del Eurodreams, que se celebra en diferentes países de Europa como Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza y es el único sorteo de Lotería que no proporciona un único premio sino que ofrece a los afortunados premios mensuales durante varios años.

El premio de los Supersorteos especiales

El primer premio de Eurodreams reparte 30.000 euros mensuales durante 30 años a los afortunados que cuenten con seis aciertos en la combinación ganadora más el número sueño. Este premio no es el habitual, ya que suele tener una cantidad premiada de 20.000 euros durante 30 años, pero de forma excepcional y hasta que haya un ganador, Eurodreams celebra estos sorteos superespeciales en los que aumenta 10.000 euros la cantidad premiada en el primer premio.

Resultados del sorteo de Eurodreams de hoy

Los números premiados en el sorteo de Eurodreams de este jueves 22 de enero son los siguientes:

Combinación ganadora: 4, 7, 10, 17, 25, 39

Número sueño: 3

Todos los premios del sorteo

Primera categoría : 30.000 euros mensuales durante 30 años.

Segunda categoría : 2.000 euros mensuales durante 5 años.

Tercera categoría : 1.000 euros mensuales durante 1 año.

Cuarta categoría : 100 euros mensuales durante 1 año.

Quinta categoría : 10 euros mensuales durante 1 año.

Sexta categoría: Reintegro de 2,50 euros.

El número sueño y su premio

El número sueño es clave en Eurodreams, es la bola extra que puede hacer ganar el gran premio de 30.000 euros al mes durante 30 años. Para poder optar a este gran premio es necesario contar con seis aciertos más un sueño, es decir, más el número especial que se menciona en el sorteo.

La diferencia entre acertar los seis números más el número sueño o solo los seis números es clave ya que hará que el premio varíe entre el de primera categoría o el de segunda categoría, que se centra en 2.000 euros al mes durante 5 años.

Comprobar los números premiados

Una vez terminados los sorteos del día se pueden comprobar todos los resultados en la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Además, desde la página web de EL PAÍS puedes consultar los resultados de los principales sorteos del día.