La Primitiva: comprobar sorteo del lunes 19 de enero

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

La Primitiva es una de las loterías más emblemáticas de España. Su historia comienza en 1763, cuando fue creada bajo el nombre de “lotería por números”. Aunque estuvo un tiempo sin celebrarse, volvió a ponerse en marcha en 1985 con la denominación que mantiene hoy.

Este sorteo reparte premios en varias categorías, determinadas por la cantidad de números acertados. Las recompensas abarcan desde tres aciertos hasta la Categoría Especial, que exige acertar los seis números ganadores y el reintegro. Además, los jugadores pueden añadir el Joker, un juego complementario basado en un código de siete cifras que ofrece premios adicionales.

Bote de La Primitiva

El sorteo de La Primitiva de este lunes se juega por un bote de 81,5 millones de euros:

En el sorteo de La Primitiva del pasado sábado 17 de enero no hubo acertantes de categoría especial, pero sí de primera categoría. El ganador se llevó un premio de más de 1 millón de euros siendo su boleto sellado en Valencia. También hubo seis acertantes de segunda categoría que se llevaron más de 39.000 euros.

Resultados de la Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de este lunes 19 de enero de 2026 son los siguientes:

Combinación ganadora: 15, 16, 23, 27, 37, 39

Complementario: 13

Reintegro: 2

El Joker: 0684105

Categorías de premios

Categoría Especial: Se aciertan los seis números ganadores más el reintegro. El bote puede superar los 10 millones de euros, según el acumulado. Primera Categoría: Seis aciertos. El premio ronda el millón de euros. Segunda Categoría: Cinco aciertos más el número complementario. Premios de unos 40.000 euros. Tercera Categoría: Cinco aciertos. Aproximadamente 1.500 euros. Cuarta Categoría: Cuatro aciertos. Alrededor de 50 euros. Quinta Categoría: Tres aciertos. Premio fijo de 8 euros. Reintegro: Acertar el número de reintegro. Se devuelve el importe jugado, normalmente 1 euro.

El juego de la Primitiva

Para participar se puede optar por las apuestas simples o por las apuestas múltiples. En las simples, se deben seleccionar seis números, del 1 al 49, en un boleto, se puede hacer de forma física o en la página web de Loterías y Apuestas del Estado.

Si se eligen las apuestas múltiples, no hay un máximo de números que se puedan seleccionar y también se puede jugar de forma física o telemática.