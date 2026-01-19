Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 19 de enero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

El cupón diario de la ONCE es uno de los juegos más tradicionales y reconocibles del país. Su popularidad no solo se debe a la amplia gama de premios disponibles, sino también a que se celebra todos los días de lunes a jueves, ofreciendo múltiples ocasiones para tentar a la suerte.

Desde su lanzamiento en 1984, el funcionamiento del sorteo apenas ha variado: cada jugador adquiere un cupón que contiene un número de cinco cifras y una serie. Si ambos coinciden exactamente con el número agraciado en el sorteo, el participante se lleva el premio mayor de 500.000 euros. Además, existe una extensa lista de premios secundarios que se asignan según la coincidencia parcial de las cifras.

Resultados del Cupón diario de la ONCE hoy

Los números premiados en el sorteo de hoy, lunes 19 de enero de 2026 son los siguientes:

Número: 32376

Serie: 046

Cifras premiadas

32376 serie 046 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

32376 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

3237 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

2376 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

323 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

376 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

32 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

76 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

3 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

6: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Comprobar los resultados del Cupón de la ONCE

Consulta los números premiados del sorteo de la ONCE de este lunes a través de la página web oficial de JuegosOnce.es