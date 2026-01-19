Eurodreams: comprobar sorteo del lunes 19 de enero
Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años con este sorteo
Eurodreams es la lotería más reciente del panorama europeo. Lanzada en noviembre de 2023, rápidamente llamó la atención de jugadores de varios países gracias a su innovador sistema de premios, que se aleja del formato tradicional. En esta iniciativa participan ocho naciones: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.
Su principal característica es que los premios no se entregan en un único pago, sino en forma de cuotas mensuales durante un periodo determinado, lo que la convierte en una opción singular frente a otras loterías.
Resultados del Eurodreams de hoy
Los números premiados del sorteo de Eurodreams de este lunes 19 de enero han sido los siguientes:
- Combinación ganadora: 8, 9, 20, 24, 32, 40
- Número sueño: 1
¿Cuáles son los premios?
Eurodreams destaca por ofrecer premios tipo “sueldo” mensual. Cada categoría establece una cantidad fija que se cobra durante un tiempo concreto. El premio más alto tiene una particularidad: si hay más de tres acertantes, el importe total se reparte entre ellos.
- 1.ª categoría: 30.000 € al mes durante 30 años.
- 2.ª categoría: 2.000 € al mes durante 5 años.
- 3.ª categoría: 1.000 € al mes durante 1 año.
- 4.ª categoría: 100 € al mes durante 1 año.
- 5.ª categoría: 10 € al mes durante 1 año.
- 6.ª categoría: Reintegro de 2,50 €.
Otros Sorteos
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.