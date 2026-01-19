Ir al contenido
Eurodreams: comprobar sorteo del lunes 19 de enero

Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años con este sorteo

Sorteo Eurodreams lunes 19 enero 2026
Madrid -
Eurodreams es la lotería más reciente del panorama europeo. Lanzada en noviembre de 2023, rápidamente llamó la atención de jugadores de varios países gracias a su innovador sistema de premios, que se aleja del formato tradicional. En esta iniciativa participan ocho naciones: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

Su principal característica es que los premios no se entregan en un único pago, sino en forma de cuotas mensuales durante un periodo determinado, lo que la convierte en una opción singular frente a otras loterías.

Resultados del Eurodreams de hoy

Los números premiados del sorteo de Eurodreams de este lunes 19 de enero han sido los siguientes:

  • Combinación ganadora: 8, 9, 20, 24, 32, 40
  • Número sueño: 1

¿Cuáles son los premios?

Eurodreams destaca por ofrecer premios tipo “sueldo” mensual. Cada categoría establece una cantidad fija que se cobra durante un tiempo concreto. El premio más alto tiene una particularidad: si hay más de tres acertantes, el importe total se reparte entre ellos.

  • 1.ª categoría: 30.000 € al mes durante 30 años.
  • 2.ª categoría: 2.000 € al mes durante 5 años.
  • 3.ª categoría: 1.000 € al mes durante 1 año.
  • 4.ª categoría: 100 € al mes durante 1 año.
  • 5.ª categoría: 10 € al mes durante 1 año.
  • 6.ª categoría: Reintegro de 2,50 €.

_

