Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 19 de enero
El sorteo de Bonoloto de este lunes se juega por un bote de 4 millones de euros
La Bonoloto es uno de los sorteos diarios más veteranos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Se celebra sin interrupción desde 1988 y tiene lugar cada día de la semana, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos. Nació con el propósito de ofrecer a los jugadores la posibilidad de participar en un sorteo económico y disponible a diario.
Premios y ganadores del 18 de enero de 2026
En el sorteo de Bonoloto de ayer domingo no hubo acertantes de primera categoría, pero sí hubo dos acertantes de segunda categoría que se llevaron más de 74.800 euros. Los boletos de estos acertantes fueron sellados en Las Palmas y Torrelavega, Cantabria.
BonoLoto: premios y ganadores del 18 de enero de 2026 https://t.co/gCXJqWbdKj— BonoLoto (@bono_loto) January 18, 2026
Resultados de la Bonoloto hoy
Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este lunes 19 de enero de 2026 han sido los siguientes:
- La combinación ganadora: 7, 22, 30, 35, 42, 49
- El complementario: 12
- El reintegro: 2
Todos los Premios
Las recompensas se asignan según la cantidad de aciertos:
- 1.ª categoría: 6 aciertos
- 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario
- 3.ª categoría: 5 aciertos
- 4.ª categoría: 4 aciertos
- 5.ª categoría: 3 aciertos
- Reintegro: acierto del número de reintegro
El valor de cada premio varía según la recaudación del sorteo y el número de acertantes en cada categoría.
Otros Sorteos
