Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 19 de enero

El sorteo de Bonoloto de este lunes se juega por un bote de 4 millones de euros

Sorteo de la Bonoloto lunes 19 enero 2026
Madrid -
La Bonoloto es uno de los sorteos diarios más veteranos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Se celebra sin interrupción desde 1988 y tiene lugar cada día de la semana, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos. Nació con el propósito de ofrecer a los jugadores la posibilidad de participar en un sorteo económico y disponible a diario.

Premios y ganadores del 18 de enero de 2026

En el sorteo de Bonoloto de ayer domingo no hubo acertantes de primera categoría, pero sí hubo dos acertantes de segunda categoría que se llevaron más de 74.800 euros. Los boletos de estos acertantes fueron sellados en Las Palmas y Torrelavega, Cantabria.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este lunes 19 de enero de 2026 han sido los siguientes:

  • La combinación ganadora: 7, 22, 30, 35, 42, 49
  • El complementario: 12
  • El reintegro: 2

Todos los Premios

Las recompensas se asignan según la cantidad de aciertos:

  • 1.ª categoría: 6 aciertos
  • 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario
  • 3.ª categoría: 5 aciertos
  • 4.ª categoría: 4 aciertos
  • 5.ª categoría: 3 aciertos
  • Reintegro: acierto del número de reintegro

El valor de cada premio varía según la recaudación del sorteo y el número de acertantes en cada categoría.

