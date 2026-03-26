La cocina televisiva daña un testimonio

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

La joven Noelia Castillo contó este miércoles en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles su larga batalla judicial para conseguir ejercer el derecho a la eutanasia. Un testimonio importante. Un éxito periodístico indudable de la reportera Bea Osa. Lástima que la cocina televisiva arruinara la emisión de un relato excepcional que debería haberse escuchado sin aderezos sobrantes. Una voz en off resaltaba episódicamente alguna escena con obviedades como “entre risas vuelven a esos años” o “recuerdos sencillos”. La emisión estuvo perpetuamente acompañada de una música supuestamente emotiva, como queriendo reforzar el lado conmovedor de unas palabras que podían haber llegado al corazón del espectador sin estas prótesis, estos énfasis.

La emisora tiene 12 horas de grabación de la que emitió los fragmentos, según aclaró con insistencia Sonsoles, autorizados por la propia Noelia. Lo que debió escapar al control legítimo de Noelia fueron los directos durante la emisión. Particularmente sangrante fue la intervención, al menos en la versión digital de la entrevista, de una psicóloga que explicó que en su centro había todo un equipo especialista en traumas complejos por el que habían pasado otras chicas y que ponía a disposición de la familia estos tratamientos. ¿Qué nos estaba vendiendo? También se entrevistó a la madre quien, a pesar de estar en contra de la eutanasia, no entorpecerá la voluntad de su hija. Sonsoles advirtió previamente a los espectadores de una escena que iban a emitir: por primera vez, Noelia hacía público su deseo de vivir la sedación final con la única presencia del médico, sin la madre. Una madre que, además de contar la tensión de su divorcio, no pudo evitar durante la conexión manifestar su disposición a ayudar a su hija en todo “por si acaso” cambiaba de opinión. Un “por si acaso” que fue el leitmotiv final al que se apuntó Sonsoles.

La emisión tuvo su tertulia. También la hubo el martes en una previa que estuvo organizada a modo de tráiler cinematográfico y con una tertulia donde se manifestaban personas no particularmente acreditadas en la cuestión a tratar. Como Carmen Lomana, asociada al salseo rosa, y que insistió en defender que Noelia no debía tomar la decisión que había tomado. Curiosamente fue la única voz que se alzó críticamente contra la emisión de la entrevista y el “exhibicionismo con este drama”. Una crítica que, aunque no lo hiciera explícito, no se fundamentaba en reproches al tratamiento periodístico sino a que se publicitara la opción legítima a la eutanasia. Otro interviniente insistió en que en su caso ”daría otra oportunidad a la vida”. Después del amplio anticipo a la emisión de la entrevista de este miércoles, el programa del martes prosiguió con una breve reportaje sobre la fundación de Isabel Gemio uno de cuyos hijos sufre una enfermedad degenerativa. Y hablaron de su ejemplo y amor de madre. Un contrapunto, ¿involuntario?, al testimonio de Noelia. Supongamos que es una coincidencia desafortunada porque, si no, sería una maniobra altamente reprochable.

La misma noche del miércoles, en el Telenotícies de TV3 se explicó que dos catalanes han afrontado esta semana el final del proceso de la eutanasia. Una es Noelia. El otro es Luis, que falleció el martes y que dejó explicadas a TV3 sus razones y sentimientos. Una breve entrevista que TV3 emitió sin más comentarios, ni aditivos.