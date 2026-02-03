La sanidad vasca da por “reconducida” la crisis de las vacunas caducadas

El consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha dado este martes por “reconducida” la crisis originada en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la administración de vacunas caducadas principalmente a bebés. Finalmente la incidencia sanitaria afecta a 23 pacientes (18 lactantes y cinco adultos) que ya han sido revacunados en su mayoría, aunque quedan aún otras 29 que están pendientes de contrastar su situación. El titular de la sanidad vasca ha reconocido que se dio una dimensión “erronéa” del problema y que el escenario final ha cambiado y desinflándose conforme se ha ido analizando lo sucedido.

Martínez ha detallado la cronología la situación desde que el pasado 15 de enero tuvo conocimiento, a través del aviso recibido por parte de la madre de un bebé vacunado en Errenteria (Gipuzkoa), de la inoculación de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) que estaba caducada.

El caso fue destapado por EH Bildu, que el 27 de enero registró una iniciativa parlamentaria dirigida a Martínez, tras tener conocimiento uno días antes de que en centros de salud de Osakidetza se habían administrado vacunas caducadas a “decenas de niños”. El departamento admitió que 253 personas, casi todos ellos menores de un año de edad, fueron inoculados con la hexavalente fuera de su fecha de vencimiento. Posteriormente se redujo esta cifra a 103, ya que un informe de la Agencia Española del Medicamento estableció que, pese a que en el etiquetado del lote figuraba la fecha del 31 de octubre, la fecha efectiva de caducidad se fija en un mes después, finales de noviembre. De esta manera, todos los vacunados con sueros de ese lote en el mes de noviembre no necesitan volver a recibir la vacuna.

Tras conocerse estos hechos, Salud reconoció que se había producido un “error grave” que atribuyó a fallos en los controles del medicamento. Los datos aportados en los días posteriores fueron variando y reduciéndose. siempre según la versión ofrecida por el consejero sanitario.

En una comparecencia posterior, el pasado 29 de enero, los responsables políticos de Osakidetza aclararon que en el caso de la hexavalente se produjeron “errores de registro” en el historial clínico de algunos de los pacientes y finalmente serían “menos de 30 personas” las que deberán recibir de nuevo la dosis. La mayoría de los casos se han dado en centros de salud de la comarca de Donostia y en Errenteria (Gipuzkoa) y algunos de los damnificados ya están siendo revacunados.

Ese mismo día, Martínez desveló que un error similar se habría producido al administrar otros dos tipos de vacunas que también estaban caducadas y que podrían haberla recibido 78 pacientes potenciales. Se refirió en este caso a la vacuna tetravalente (que se usa como refuerzo para la difteria, tétanos, tosferina y poliomelitis), que se habría inyectado a 49 personas, y la triple vírica (sarampión, rubeola y paperas), que habrían recibido otras 29. El consejero ha indicado hoy que son 75 los casos relacionados con estas dos sueros que están bajo supervisión y que están siendo citadas para determinar si necesitan ser revacunados.

La Fiscalía vasca ha abierto una investigación para acreditar si ha podido producirse un delito contra la salud pública. El lehendakari, Imanol Pradales, que en primera instancia pidió “calma” a las familias afectadas porque no existía “ningún problema en términos de salud” para los pacientes, entonó el mea culpa días después. Este lunes, el mandatario vasco declaró: “Lo ocurrido con las vacunas jamás debería haber pasado. Por eso pido perdón en nombre de todo el Gobierno vasco”. Asumió el compromiso de que “una situación así no vuelva a repetirse” y anunció que, si fuera necesario, hará todo lo posible para “esclarecer responsabilidades”. En todo momento, las autoridades sanitarias vascas han enfatizado que la administración de estas vacunas caducadas no entraña ningún riesgo ni efecto adverso para la salud.

Para Osakidetza, la situación está bajo control y su magnitud se ha ido desinflando con el paso de los días. “Hemos actuado con rigor y prudencia, velando en todo momento por la seguridad y con total transparencia”, ha manifestado el consejero. También ha explicado que su departamento ha tardado en adoptar una decisión definitiva y esperado a ponerse en contacto con todas las familias hasta recibir los informes definitivos de las autoridades en esta materia. Ha detallado que tras detectar los 253 casos iniciales recibieron dictámenes con criterios diferentes sobre la manera de proceder. El fabricante de la vacuna planteó el 21 de enero (una semana antes de hacerse público el problema sanitario) que se revacunara a 101 personas. La Agencia Española del Medicamento, por su parte, recomendó vía correo electrónico ese mismo día “no revacunar” a los afectados. Y el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi se inclinó por “revacunar a todos”.

Osakidetza dio el paso de llamar a los familiares el 28 de enero. Esperó hasta ese día porque fue entonces cuando la agencia nacional del medicamento determinó de nuevo, en un informe ya definitivo, que no era necesario pinchar de nuevo a los afectados y consideró válidas las vacunas recibidas antes del 30 de noviembre (fecha de caducidad). Con ese escrito oficial en las manos, el consejo vasco volvió a motivar que se debía revacunar a esas personas.