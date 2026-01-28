La sanidad vasca reduce ahora a 103 las vacunas caducadas administradas y estudia si vuelve a vacunar a los afectados

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha asegurado hoy que son 103 las vacunas “realmente fuera de fecha de caducidad” administradas a otras tantas personas, todos bebés salvo cinco adultos. Las dosis pertenecían a un lote cuya caducidad expiraba el pasado 30 de noviembre y que se utilizó con un total de 253 personas, aunque en más de la mitad de los casos se pincharon unos pocos días antes de vencer la fecha límite, según ha precisado este miércoles. El titular de la sanidad pública ha reconocido que Osakidetza ha incurrido en un “grave error” y ha anunciado que se está estudiando si es conveniente revacunar o no a los afectados.

Martínez ha atribuido este hecho a “múltiples” fallos en los controles internos de Osakidetza, lo que propició que no se comprobara la fecha de caducidad de los lotes de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B). Osakidetza ya ha comenzado a contactar con las familias afectadas, ha asegurado.

Las vacunas se compraron hace dos años y su caducidad vencía el pasado 30 de noviembre. Fueron administradas hasta el pasado 13 de enero en 12 de las 13 organizaciones sanitarias integradas (OSI) de la red pública sanitaria del País Vasca, según ha informado el consejero, quien hoy ha vuelto a remarcar que la vacuna recibida no provocará ninguna afección ni tendrá efectos adversos en la salud de los vacunados.

Una primera investigación interna ha permitido descubrir que 150 personas recibieron la vacuna en noviembre, poco antes de que venciera la fecha límite. En cambio, otras 103 fueron inoculadas más allá del plazo establecido, en diciembre y hasta el 13 de enero. De estas últimas, 18 se administraron a lactantes de dos meses, 29 a bebés de cuatro meses, 51 fueron dosis de refuerzo a niños de 11 años y las cinco restantes, a adultos de entre 42 y 69 años. La vacuna hexavalente se administra habitualmente en dos dosis, una a bebés de dos a cuatro meses y otra de refuerzo a los 11 meses, aunque también se inyecta a algunos adultos con problemas inmunológicos.

El caso fue destapado por el grupo parlamentario EH Bildu, que el mismo martes registró una iniciativa en la Cámara autónoma solicitando al consejero Martínez explicaciones sobre lo sucedido con las vacunas caducadas. La parlamentaria Rebeka Ubera ha afirmado hoy que su formación política tuvo conocimiento de estos hechos hace varios días y que el titular de Salud se lo confirmó ayer por teléfono. En una entrevista en ETB2, Ubera se ha preguntado hoy cuál habría sido la actuación del departamento si EH Bildu no hubiese descubierto estos fallos: “Hoy mismo hemos hablado con algunas familias y nos dicen que [los responsables de Osakidetza] no se han puesto en contacto con ellas. Las familias están llamando a las OSIs. Hay incertidumbre. No hay un criterio claro. ¿A qué está esperando la consejería para actuar?”.

El consejero Martínez ha explicado que están valorando si deberán revacunar a los afectados. La decisión la adoptará el consejo asesor de vacunas, que inicialmente tenía la intención de volver a administrar la dosis. Sin embargo, un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, recibido este miércoles, recomienda no hacerlo con los bebés y sí en el caso de los cinco adultos.

Un enfermera de Errenteria (Gipuzkoa) dio el aviso el pasado 15 de enero y ese mismo día Osakidetza comenzó a averiguar lo sucedido con las vacunas caducadas. El servicio de salud está analizando cómo ha podido producirse esta situación en toda la cadena de controles, desde el almacén distribuidor, en los centros de salud que recibieron las dosis y por parte de las enfermeras (50 en total) que las administraron. Martínez ha asegurado que el fabricante no tiene ninguna responsabilidad en lo sucedido y que los errores se habrían dado en el “manejo interno” de los lotes. “Soy médico y generalmente cuando voy a la farmacia miro la fecha de caducidad, pero hay veces que no. El error humano se ha multiplicado y vamos a investigarlo profundamente para que el sistema quede garantizado”, ha manifestado el consejero.