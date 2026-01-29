La Sanidad vasca admite que ha administrado otros dos tipos de vacunas caducadas, con 78 potenciales afectados

La Fiscalía abre una investigación por la administración de 103 dosis con la fecha de validez vencida, en su gran mayoría a bebés

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha revelado este jueves que el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha abierto una “profunda investigación” interna para tratar de esclarecer si, además de 103 dosis caducadas de la vacuna hexavalente (que inmuniza frente a la difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B), se han podido administrar al menos otros dos tipos de vacunas fuera de la fecha de validez a 78 pacientes. Se trata de la vacuna tetravalente (que se usa como refuerzo para la difteria, tétanos, tosferina y poliomelitis), que se habría inyectado a 49 personas, y la triple vírica (sarampión, rubeola y paperas), que habrían recibido otras 29. “Estamos ante una situación desconocida”, ha manifestado el consejero sanitario, quien ha remarcado que la sanidad pública está actuando “con total celeridad” y está analizando esta incidencia “caso a caso”.

Estos nuevos datos, revelados en rueda de prensa, llegan el mismo día que la Fiscalía Superior del País Vasco ha incoado diligencias de investigación sobre la administración de vacunas caducadas por parte de Osakidetza. Según han informado fuentes de la Fiscalía, la investigación pretende acreditar la existencia o no de un delito contra la salud pública después de que Osakidetza haya reconocido que las dosis de vacunas caducadas. El titular de Salud ha asegurado que la Fiscalía no se ha puesto en contacto con su departamento, aunque se ha mostrado dispuesto a “colaborar” con el ministerio público: “Estamos a su disposición”, ha dicho.

El Departamento de Salud informó inicialmente de que la vacuna hexavalente, que se aplica habitualmente en tres dosis a los dos, cuatro y 11 meses de edad, se administró a 253 personas cuando las dosis estaban caducadas. Posteriormente, rebajó el número de afectados a 103 pacientes, todos bebés salvo cinco adultos. Siguiendo la recomendación del consejo vasco de vacunación, solo iban a ser revacunados estos afectados, porque al resto se les inoculó el medicamente en el pasado mes de noviembre, cuando expiraba su caducidad.

Hoy, el consejero Martínez ha indicado que se han producido “errores de registro” en el historial clínico de algunos de estos pacientes y finalmente serán “menos de 30 personas” las que deberán recibir de nuevo la dosis de la hexavalente.

Algunos de estos bebés damnificados ya han sido revacunados, ha señalado Martínez, quien ha querido agradecer la “serenidad” que han mostrado las familias con las que ha contactado Osakidetza para abordar este problema.

La administración de dosis caducadas por pocos días o semanas supone un problema para el paciente porque la vacuna puede no inmunizarle adecuadamente, aunque el Gobierno vasco y los expertos consultados descartan que puedan suponer un riesgo para la salud de los afectados.

“Es un error que no estamos dispuestos a repetir”, ha manifestado el consejero en una comparecencia junto con la directora general de Osakidetza, Lorea Bilbao. “El objetivo es cero errores”, ha insistido. También ha reiterado que los “exhaustivos contrastes científicos y sanitarios” realizados tras conocerse esta incidencia permiten concluir que “no existe riesgo de efectos adversos” en la salud por la inoculación de la vacuna caducada.

La consejería de Salud ha creado un comité de investigación y trazabilidad de vacunas, que presidirá el médico preventivista David Cantero, para “aclarar lo sucedido” y “avanzar en la gestión y trazabilidad” de los sueros, además de proponer “medidas correctoras” que mejoren la actual gestión de las vacunas en Osakidetza.