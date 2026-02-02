Detenida por maltrato a menores la dueña de una guardería de Algemesí (Valencia)
La mujer, de 55 años, denunciada por el personal del centro, está acusada también de trato degradante a los niños
La propietaria de una guardería de Algemesí (Valencia) ha sido detenida, acusada de maltrato y trato degradante a menores, según han confirmado fuentes de la investigación. El arresto se produjo el pasado viernes por la tarde. Se trata de una mujer de 55 años que ya ha sido puesta a disposición judicial. Según ha adelantado el periódico À Punt, la detención se produjo a raíz de varias denuncias del personal del centro, quienes alertaron de lo sucedido. La escuela infantil permanece cerrada.
El titular de la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, en funciones de guardia, recibió el viernes a la detenida y acordó su libertad provisional con una serie de medidas cautelares como la prohibición de aproximación y de comunicación por cualquier medio con los menores matriculados y de acudir al centro mientras se tramita la causa judicial. Además, le prohíbe desempeñar en ese tiempo cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores.
La detenida está investigada en un procedimiento abierto inicialmente por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El magistrado ha ordenado que se libre oficio a la Policía Nacional y a la Policía Local para que dispongan lo necesario en aras de hacer efectiva la protección policial y ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional que le remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.
