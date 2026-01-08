Los Mossos buscan a un hombre por dejar en estado crítico a su pareja y su suegra en Calella

Los Mossos d’Esquadra buscan a un hombre acusado de dejar en estado crítico a su pareja y a su suegra en Calella de Mar (Barcelona). El agresor, de 25 años, según fuentes policiales, ha logrado escapar de la zona y ahora los policías le buscan.

El ataque ha tenido lugar pasadas las tres de la tarde en la calle de Tramuntana del municipio costero, en la comarca del Maresme. El hombre ha accedido a una de las habitaciones de una zona de apartamentos y ha atacado a las dos mujeres con una olla, según esas mismas fuentes, dejándolas gravemente heridas.

Los vecinos han dado el aviso a los Mossos d’Esquadra de que han escuchado gritos, y han visto a un hombre salir corriendo del apartamento. En el interior, los agentes han encontrado a las dos mujeres gravemente heridas. Las primeras informaciones apuntan a que el sospechoso llevaba un tiempo sin vivir en la zona. Los agentes han distribuido su imagen a las patrullas, captada por las cámaras de videovigilancia, para detenerle.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.