Prisión provisional para un cirujano acusado de violar a una paciente mientras estaba anestesiada

La titular del juzgado de instrucción de violencia de género de Molina de Segura (Región de Murcia, 77.500 habitantes) decretó este viernes el ingreso en prisión provisional de un cirujano plástico acusado de violar a una paciente en el quirófano, mientras estaba anestesiada, a la espera de ser intervenida. La agresión sexual se produjo el pasado 4 de diciembre en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, que ha aclarado en un comunicado que el médico detenido y enviado a prisión no forma parte de la plantilla del centro, sino que alquiló un quirófano para intervenir a una clienta de su clínica privada, una práctica habitual de los centros de cirugía estética.

Dos enfermeras que sí forman parte del equipo médico del hospital privado y que asistían en la operación fueron testigos de la agresión: vieron en el médico un “comportamiento anómalo”, ya que el facultativo hacía movimientos junto a la paciente que eran compatibles con una agresión sexual, y lo grabaron con sus teléfonos móviles. Fueron ellas quienes pusieron los hechos en conocimiento de la dirección del hospital y quienes cursaron una denuncia ante la Policía Nacional, que ha declinado ofrecer más detalles sobre este caso.

Según ha adelantado el periódico La Opinión de Murcia, el cirujano fue detenido en Alicante, donde tiene su clínica, y la víctima, que había contratado con él una operación de aumento de pecho, lo ha denunciado al ser informada de la supuesta agresión, de la que no fue consciente porque estaba bajo los efectos de la anestesia. El médico pasó este viernes a disposición judicial y fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia han confirmado su ingreso en prisión provisional por estos hechos.

Desde el hospital donde se produjo la supuesta agresión han insistido en que desde el primer momento la dirección del centro mostró “su total apoyo a las profesionales que detectaron este comportamiento delictivo” y que el hospital “mantiene una colaboración absoluta con las autoridades y con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos”, al tiempo que está estudiando personarse en la causa. El cirujano se publicita en redes sociales, donde asegura que cuenta con más de 15 años de experiencia y comparte vídeos de sus intervenciones.