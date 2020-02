Garzón, sobre la publicidad de apuestas: “La restricción es mejor que la prohibición”

Rueda de prensa del Ministro de Consumo, Alberto Garzon , en Madrid. En vídeo, sus declaraciones. VÍCTOR SAINZ / EUROPA PRESS

"Es un primer paso necesario y suficiente". Así ha defendido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el decreto que regulará la publicidad de las páginas de apuestas y juegos de azar que prepara su departamento. La legislación, la primera en España sobre esta materia, no ha ido tan allá como el propio Garzón había adelantado —propuso limitar su emisión a la franja de 1 a 5 de la madrugada—, ya que permitirá este tipo de anuncios en retransmisiones deportivas que arranquen a partir de las 8 de la tarde. "Es un real decreto que no va a contentar a todo el mundo, pero nos hemos partido la cabeza y creemos que la restricción es mejor que la prohibición", ha dicho el ministro. Las patronales mayoritarias de radio y televisión critican que esta limitación se aplique tan solo a los spots en ambos medios y no a las plataformas digitales que tienen un público mucho más joven. Mientras, asociaciones de exludópatas y de consumidores piden ampliar las restricciones.

El titular del departamento ha defendido el decreto y se ha amparado en el caso de Italia, país en el que se prohibieron totalmente los anuncios en 2018 y en el que, según el ministro, "se ha disparado el juego ilegal a raíz del veto". Por eso, el líder de Izquierda Unida ha considerado que la normativa española es "un hito" que además "está a la vanguardia de la Unión Europea". "El 80% de la publicidad [sobre el juego] que veis ahora, no la veréis más", ha añadido.

El ministro ha anunciado que en marzo tendrá lugar una conferencia sectorial en la que se reunirá con todas las comunidades autónomas —ya que las competencias de bingos y salas de apuestas están transferidas—. "Sin ninguna duda, faltan muchas cosas. Pero llevamos tan solo 30 días", ha comentado Garzón sobre la primera medida de su ministerio. Además, ha incidido en que es tan solo "una parte" de un plan integral que busca proteger principalmente a los jóvenes y a los ludópatas. "Se inicia ahora un periodo de diálogo y propuestas para hacer los cambios pertinentes", ha dicho.

El real decreto consta de 37 artículos y más de 100 medidas de regulación centradas principalmente en el horario de publicidad de las apuestas y el contenido del mismo. "Se acabó eso de ver publicidad a cualquier hora. Y dentro del juego responsable, se regulará también el contenido", ha comentado."Es un real decreto que no va a contentar a todo el mundo. Quiero ser muy honesto. Hay empresas que van a perder mucho dinero con todo esto y asociaciones que tampoco estarán de acuerdo con todo", ha dicho en respuesta a las críticas que recibidas por las asociaciones de consumidores y de prevención de ludopatía. "Es legítimo que no estén todos de acuerdo. Pero siendo honestos, el decreto aún no lo conocen y, si uno habla sobre los rumores, el debate no es serio. Siendo una noble causa, está desenfocada", ha concluido.

Críticas desde todos los frentes

El decreto, efectivamente, ha levantado críticas desde varios frentes, tanto de quienes piden una regulación más estricta como de quienes abogan por abrir más la mano. Una portavoz de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca), que aglutina a los principales canales -salvo Mediaset-, ha señalado que "hay una desigualdad de trato entre las televisiones y las plataformas digitales" como Youtube, por lo que ha exigido "igualdad de trato". "De aprobarse este decreto con esta anomalía, se dará la circunstancia de que aquellos colectivos más vulnerables, como son los jóvenes y los menores, recibirán una mayor presión publicitaria del entorno audiovisual online, con incitaciones a la apuesta", ha añadido.

Más contundente ha sido Javier Agustí, secretario general de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), donde están asociadas las radios comerciales más importantes: "El perfil de la audienci que consume retransmiciones deportivas en la radio tiene una edad media de 52 años. Los menores son alrededor del 1,3% de la audiencia, es decir, insignificante". Por eso, las radios no están de acuerdo con la limitación de publicidad hasta las 20.00 de la tarde. "Los fines de semana, los partidos arrancan a las 12.00 o las 13.00. No estamos de acuerdo con esa limitación", ha dicho Agustí, que ha cifrado el volumen de negocio que suponen las apuestas para las radios en unos cinco millones de euros. "Estamos a la espera de ver cómo se regulan los medios digitales, porque si no se hace toda esa publicidad se irá a Internet".

En el otro lado se sitúan quienes exigen más limitaciones. Máximo Gutiérrez, presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar), ha apuntado que "no es lo que Garzón había anunciado al principio, pero es un primer paso importante": "Nosotros habríamos querido que la norma fuera más restrictiva, para poner fin a esta vorágine de juego. Nos gustaría que se prohibiera toda la publicidad, al igual que se hizo con el alcohol y tabaco, pero todo lo que sea poner límites es bienvenido". En su opinión, ahora hace falta ver las próximas medidas que se pongan en marcha desde el departamento.

En el mismo sentido se ha pronunciado la organización de consumidores Facua, que ha advertido de que no prohibir los anuncios de casas de apuestas "incumpliría el compromiso programático del Gobierno de coalición". La asociación ha recordado en un comunicado que el acuerdo de diciembre entre PSOE y Unidas Podemos incluía la promesa de que el sector tuviera una regulación "similar a la de los productos del tabaco", para los que la publicidad y los patrocinios están totalmemte prohibidos. Por eso, han pedido a Garzón que reconsidere las medidas y vaya más allá con las prohibiciones.