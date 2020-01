La Fiscalía archiva la causa contra Infancia Libre

La Fiscalía de Madrid ha archivado la causa contra la asociación Infancia Libre al no apreciar datos objetivos que aseguren que funcionaba como una organización ilícita, como había denunciado la Policía Nacional. Según ha informado la Fiscalía Provincial en un comunicado, no se ha podido establecer una conexión directa de las mujeres que supuestamente interpusieron denuncias falsas contra los padres de sus hijos con la asociación, y además la mayoría de los supuestos se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre o cuando esta ya había dejado de tener actividad.

El escrito de la Fiscalía explica que "a lo largo de la investigación únicamente ha quedado acreditada la comisión de un delito de sustracción de menores, en base a la acusación formulada por la Fiscalía contra María Sevilla y un delito de desobediencia por la acusación formulada contra Ana María Bayo", en ambos casos "por hechos cometidos cuando la asociación ya había dejado de tener actividad". Por tanto, según el documento, el hecho de que un miembro de una asociación cometa un delito "no conduce necesariamente a considerar que ese fin concreto era el exclusivamente buscado por la asociación a la que pertenecía", ya que la jurisprudencia exige que la finalidad delictiva "ha de ser querida y pretendida por la propia asociación, no por el propósito individual de alguno de sus miembros".

La investigación se puso en marcha a raíz de un informe de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Plaza Castilla en el que se apuntaba que la asociación operaba como una "organización criminal" y se les acusaba de apoyarse presuntamente en profesionales de la medicina y la abogacía para tramitar denuncias que seguían el mismo patrón, con el fin de perjudicar a los padres y para que les fuera retirada la custodia.

Del supuesto entramado formarían parte las madres denunciantes, tres profesionales médicos, todos ellos ejerciendo sus funciones dentro del Servicio Público de Salud, dos en Granada y otro en Madrid, y dos abogados que habrían dado cobertura legal a estas actuaciones. La Fiscalía subraya que dicho entramado "no queda acreditado". Es más, "en todos los casos referenciados no consta dato alguno de que se haya incoado procedimiento judicial, de oficio o por denuncia de particular, por un posible delito de denuncia falsa".

Cuatro madres involucradas

El pasado 1 de abril, María Sevilla fue detenida por haber incumplido una sentencia que daba la custodia de su hijo de 11 años al padre del niño. Se ocultó con el menor, que en el momento del arresto llevaba seis meses sin escolarizar. Poco más de un mes después, el 11 de mayo, los agentes detuvieron a una segunda madre, Patricia González, por saltarse reiteradamente el régimen de visitas y por sustracción de menores. En ambos casos los niños quedaron al cuidado de sus padres. Días después, el 21 de mayo, fue arrestada Ana María Bayo, acusada de ocultar a su hija a su expareja durante dos años. En este caso la niña sigue con su madre, ya que el padre fue condenado por un delito de maltrato familiar y le fue impuesta una orden de alejamiento de la menor.

La cuarta mujer involucrada fue llamada a declarar el pasado 18 de junio. Rocío de la Osa Ibáñez, vicepresidenta de la asociación, fue localizada en Granada. La policía la acompañó al juzgado, donde estaba citada por haber retenido presuntamente a su hija, incumpliendo resoluciones judiciales. De la Osa se acogió a su derecho a no declarar. El juez acordó en ese momento como medida cautelar que la guarda y custodia de su hija pasara provisionalmente a una tía paterna con niñas de su edad, primas de la menor. En diciembre, la Audiencia de Granada restituyó la custodia a la madre.