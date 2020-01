La juez cuestiona la denuncia por violación de tres hermanas de EE UU en Murcia

Dos de los detenidos acompañados por agentes de la policía. En vídeo, estas han sido las contradicciones de las hermanas. ATLAS

Las tres jóvenes hermanas estadounidenses que denunciaron haber sufrido sendas agresiones sexuales en Nochevieja en Murcia tenían contratados seguros con los que tendrían derecho a ser indemnizadas en caso de sufrir una violación en su viaje por Europa. Este hecho, unido a diversas contradicciones en las que incurrieron en su declaración y a que ninguna de ellas permaneció en España tras los hechos para ratificar su denuncia o aclarar detalles del caso ha despertado las dudas sobre la autenticidad de su denuncia.

Fuentes policiales han confirmado que las jóvenes, de 18, 20 y 23 años, conocían que tenían el citado seguro y así se lo indicaron a los agentes cuando fueron preguntadas por ello al interponer la denuncia. Las chicas explicaron entonces que habían conocido a sus presuntos agresores, tres jóvenes de nacionalidad afgana, en una fiesta de Nochevieja en un pub, donde los chicos las habían acorralado y besado en contra de su voluntad. La juez en funciones de guardia que asumió el caso decretó el 4 de enero la libertad con cargos de los tres acusados en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS y en el que indica diversas incoherencias en el relato de las jóvenes. La magistrada considera carente de sentido que, tras ser besadas a la fuerza, dos las chicas se trasladaran a la casa de los jóvenes “sin que conste violencia o forzamiento alguno”, mientras que la tercera se fue con el último de los acusados al domicilio en el que residía desde hacía tres meses, pues estudiaba en la Universidad de Murcia.

Es en esas viviendas donde se produjeron supuestamente las agresiones pero, según el auto, las tres mujeres y los tres hombres volvieron a reunirse en el piso de la estudiante, donde permanecieron juntos durante unas horas más. En ese tiempo, la juez detecta contradicciones entre las versiones dadas por las hermanas y plantea sus dudas sobre el hecho de que ninguna pidió auxilio ni comentó con las otras que había sido agredida. De nuevo los seis juntos se habrían trasladado a la estación de autobuses de Murcia donde, según puede verse en las grabaciones de las cámaras de seguridad, se despidieron “de manera cordial”, con “besos y abrazos”.

También explica en el auto que las mujeres no dieron la misma versión de lo ocurrido ante los médicos que las examinaron y ante la policía.

Para la juez, “resulta cuanto menos necesario de una mayor explicación por las víctimas” que no se ha podido obtener por su “ausencia voluntaria” de España, ya que las tres hermanas abandonaron el país a pesar de que la juez les requirió lo contrario y solo una de ellas dijo estar dispuesta a colaborar con la justicia pero a través del teléfono o el correo electrónico. Actualmente ninguna ha ratificado su denuncia en el juzgado.

En cuanto a los investigados, que tienen la condición de asilados políticos y no tenían antecedentes penales, se les ha retirado el pasaporte y deben personarse en el juzgado cada semana. Su abogado, Melecio Castaño, ha denunciado que han tenido que cambiar de domicilio a consecuencia de las “amenazas y presiones” que vienen sufriendo desde su detención por parte de grupos de ultraderecha principalmente a través de sus redes sociales. Según explica, ninguno de ellos ha prestado todavía declaración ante el juzgado ya que, al no estar ratificada la denuncia, no es posible seguir adelante con el procedimiento.