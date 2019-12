Vox desconvoca la misa por los “niños abortados” en Gelves

"Debido a causas ajenas a nuestra voluntad la santa misa por los no nacidos y las madres en dificultades prevista para mañana queda suspendida. En breve se emitirá un comunicado explicando las causas. Frente a la tibieza de muchos, nuestro compromiso en defensa de la vida sigue firme". Este es el mensaje con el que Vox Gelves (Sevilla) ha desconvocado la misa que tenía previsto celebrar este sábado, día de los Santos Inocentes, en la parroquia de Santa María de Gracia por "los niños abortados durante 2019" y por "todas aquellas mujeres en peligro de exclusión y con pensamientos de abortar" y que había anunciado en redes sociales con el formato de una esquela.

El Arzobispado de Sevilla, que el jueves no veía ningún problema en esta celebración a petición del único concejal que Vox tiene en el Ayuntamiento de Gelves, ha dado marcha atrás. Según el Arzobispado, se celebrará la liturgia habitual y será el párroco quien decida si hace alguna alusión al tema del aborto en la oración de los fieles.

Según fuentes del partido de Santiago Abascal, el titular de la iglesia Santa María de Gracia, José Manuel Martínez Guisasola, se ha puesto en contacto con la formación para comunicarle que "no se llevaría a cabo esa eucaristía por orden de palacio", algo que achacan al "revuelo informativo" generado en torno al asunto. Desde Vox se ha mostrado "respeto" a la decisión de la Iglesia, aunque no "entienden ni comparten" una negativa con la que se han visto "sorprendidos". "No pretendíamos hacer política con ello", aclaran.

Sin embargo, Vox mantiene la concentración prevista para este sábado, a las 12.00, en Sevilla. La formación ha citado a sus seguidores en la Ronda de Triana, donde leerán un manifiesto que ellos denominan "provida" y se repartirán cientos de muñecos que son réplica de un feto de 14 semanas.

Cristina Peláez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, anima a sus seguidores desde las redes sociales a participar en el acto para celebrar el día de los Santos Inocentes porque "todos los años más de 100.000 niños españoles no nacen por una ley que los desprotege. Esta cifra inaceptable es un indicador del desorden moral y político que hay que combatir", afirma Peláez en un vídeo.