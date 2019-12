La Audiencia de Sevilla rebaja la condena al exdecano de la universidad que abusó de tres profesoras

La Audiencia Provincial de Sevilla ha reducido de 7 años y 9 meses a 2 años y 8 meses de cárcel la condena de un juzgado de lo Penal a Santiago Romero, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (US) entre 1997 y 2009, por abusar sexualmente de tres profesoras. Según ha informado a Efe el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Primera ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el acusado y considera que en los referidos delitos concurre la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.



El Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, en una sentencia del 29 de diciembre de 2016, condenó a Romero a 2 años y 3 meses de prisión por cada uno de los tres delitos continuados de abusos sexuales y a 1 año de cárcel por un delito de lesiones psíquicas, así como a indemnizar con 50.000 euros a una de las víctimas y con 30.000 euros a las otras dos por perjuicios físicos y psíquicos y daños morales. También impuso al condenado la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de las tres profesoras y comunicarse con ellas durante 5 años, mientras que la Universidad fue condenada como responsable civil subsidiario.



La Sección Primera, en una sentencia del 20 de diciembre, admite "la complejidad de la causa", por la "extensión" de los recursos de apelación del acusado y de las profesoras y por el desarrollo de una causa que empezó con "la comisión del primer hecho declarado probado a finales de 2006", por lo que transcurrió "un plazo superior a ocho años" hasta la primera sentencia. "La concreta extensión de la pena impuesta resulta desproporcionada (...) no solo en atención al tiempo transcurrido desde la comisión del primer episodio en 2006, sino porque la denuncia fue interpuesta aproximadamente dos años después de la comisión del último hecho imputado al recurrente y constan paralizaciones relevantes en la tramitación de esta causa no provocadas por la actuación del acusado", explica la ponente.



Por estas razones, la Audiencia impone el acusado 1 año de cárcel por el delito continuado de abuso sexual sobre una de las profesoras y 10 meses de prisión por cada uno de los otros dos delitos continuados de abusos sexuales cometidos sobre las otras dos denunciantes. El tribunal absuelve al exdecano del delito de lesiones psíquicas por el que fue condenado en primera instancia a un año de cárcel, al considerar que no concurren los requisitos exigidos para castigar por separado el menoscabo sufrido por una víctima en su salud psíquica como consecuencia del delito continuado de abusos sexuales.



La Sección Primera rechaza el resto de motivos alegados por la defensa del acusado en su recurso y también desestima los recursos de apelación formulados por dos de las víctimas. Una de ellas pidió que el acusado fuera condenado por acoso laboral y acoso sexual, mientras que otra reclamó una indemnización de 120.000 euros.