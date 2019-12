Pues no. Tras dos semanas de promesas grandilocuentes, desesperadas llamadas a la acción inmediata y pomposos discursos para ver quién la tiene más grande (la preocupación climática), no hay acuerdo a esta hora. Los 200 países negociadores se han ido a prórroga. Es normal, dicen los que saben. Estas cosas se apuran siempre hasta el final y conviene no tener las expectativas muy altas. Ahora nos lo dices, Teresa Ribera. Dan ganas de ponerse en plan Señor Scrooge y dejar de creer en la ONU, que es la Navidad de los mayores.

De hecho, hoy rondaron la cumbre los fantasmas de las COPs pasadas y las COPs futuras, como en el cuento. Laurence Tubiana, la diplomática francesa arquitecta del Acuerdo de París en la COP21, dijo que tranquis, la cumbre de Glasgow 2020 es la de verdad de la buena, porque “será Xi Xiping quien decidirá por China y Modi quien lo hará por India”, y no los figurantes de chichinabo que han mandado este año. Por el ensayo general que resulta que ha sido Madrid, también se paseó hoy Claire Perry, la inglesa que presidirá la COP26, rodeada de gaitas iba, qué recochineo, con el muerto todavía caliente.

A falta de acuerdo, aunque sea de mínimos, que llevarnos a la boca, esto es lo que queda del último día oficial de la COP.

Una buena propina.

Los 25.000 asistentes de la cumbre se han gastado 13,75 millones de euros. Hostelería Madrid calcula al menos dos consumos diarios por cabeza.

Pancartas.

Los chavales de Fridays For Future hicieron sentadas y cantaron. Se picaron un poco los indígenas; quejándose de no recibir tanta atención mediática como los centennials blancos. "Hay voces que son escuchadas y otras que son silenciadas; las voces del sur no se escuchan siempre, se oye más al norte”, le dijo Rut Pérez, 27 años, de Perú, al compañero Miguel Ángel Medina.

Con lenguaje de meme, una pancarta mezcló raza y edad en una sola frase ingeniosa: “Ok, coloniser”. Quien no lo pille, está mayor. Ese es el chiste.

Y encomendarnos...

Para ver si mañana hay fumata blanca (¿o azul ONU?) queda esperar al milagro. Quizás por eso se han pasado por la cumbre estos días tantos líderes religiosos (¿qué pintaban en un asunto basado en la ciencia?). Qué mal que los milagros no existan, que la Navidad sean los padres y la ONU los hombres empeñados en no ponerse de acuerdo.