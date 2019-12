“Temo que mi país desaparezca”

50 años. Este es el tiempo en el que los científicos estiman que Kiribati tarde en ser engullido por el mar. Anne Nuariki, nació en Marakei, uno de los 33 atolones que componen esta nación y ha asistido a la COP 25 para exigir “que las negociaciones se conviertan en acciones”. Los más de 100.000 habitantes de estas islas del Pacífico viven a dos metros del nivel del mar y se han convertido en los primeros ciudadanos que perderán su país a causa del calentamiento. “Estamos en la primera línea del cambio climático”, zanja.

Además de la dependencia de alimentos importados, los kiribatianos son víctimas del éxodo rural y los conflictos que esto conlleva: “La gente que vive en las zonas costeras se pelea para ocupar el lugar de otros en el interior”, cuenta. “No queremos tener que migrar. Amamos nuestra cultura, nuestro país… Esto es lo que somos y si nos vamos dejaremos un pedazo de nuestra identidad atrás”, añade.

Nuariki lleva un par de años llevando su conocimiento a las comunidades: “Trato de explicarles que lo que nos está pasando no es normal y que afectará para siempre sus vidas. Entre todos construimos diques para intentar salvar nuestras cosechas. Sé que no es una solución a largo plazo pero queremos salvar al menos nuestra tierra del deterioro. Me rompe imaginar que mis niños no tendrán un futuro ahí”, concluye.

El problema. “La subida del nivel del mar y la erosión van a acabar con mi país”

La solución. “Esperamos que en la COP pasen de una vez por todas a la acción”

El proyecto. “Enseñamos a construir diques que frenen el deterioro”