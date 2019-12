Ayer atracó un barco amarillo en la puerta de la COP25. En un lateral se podía leer: Rebeldes sin fronteras, en inglés, que se supone el idioma de quienes no las tienen. Era una iniciativa de Extinction Rebellion para apoyar la causa de los indígenas del Amazonas, dos de cuyos miembros fueron asesinados a tiros este sábado en Brasil.

También desembarcó ayer la plana mayor de la UE, sacando pecho de que liderará el asunto, y se reunieron los ministros de Finanzas de 51 países. “La transición ecológica requerirá de un gran volumen de inversiones”, dijo la nuestra. La segunda semana de la cumbre arrancó centrada en las 'finanzas sostenibles' (un oxímoron para quienes se manifiestan fuera). Además, hubo un cantante y tantos señores con corbata como niños en sudadera.

Los banqueros. Una veintena de entidades bancarias españolas (el 95% del sector) aprovechó el lunes para firmar que alinearán su actividad con los objetivos del Acuerdo de París. En el acto dijeron cosas como “compromiso”, “responsabilidad”, “desafío”, “oportunidad”… Y “tres años” (los que tardarán en establecer objetivos específicos).

Alejandro Sanz. El cantante participa hoy en la inauguración del tramo de Alto Nivel, que reúne a los ministros del ramo. No a todos; faltan los de EEUU, Rusia y China. Abrirá las intervenciones el presidente de Kiribati, una de las islas más amenazadas del Pacífico, pero antes saldrá Alejandro que ayer difundió un vídeo con frases tipo “el planeta es un bien precioso”, “la Tierra no nos pertenece” o “queda muy poco tiempo, pero no todo está perdido”.

Mini Greta. Un día más, Greta arrastró a la prensa a un acto donde cedió la palabra a otros jóvenes activistas. El miércoles está previsto que dé su discurso ante los mandatarios, a ver qué hace para quitarse del foco. Aunque puede que ya tenga sustituta: mientras Greta no hablaba dentro, fuera del recinto, la Policía bajó de un poste a una niña (con casco y kit de escalada) que trataba de desplegar una pancarta en protesta por la inacción política. Es holandesa y tiene 7 años, según la agencia Efe. "No tenemos tiempo, ya hay gente perdiendo sus casas", dijo al ser bajada del poste. Y la gente le aplaudió. Cada vez empiezan antes.