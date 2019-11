Un rascacielos ficticio para visibilizar los problemas de vivienda en Canadá

United Way Greater Toronto

Hasta ahora, la famosa torre CN acaparaba las fotos del skyline de Toronto, pero desde principios de noviembre un nuevo rascacielos le ha robado protagonismo. Tiene 1.478 metros de altura y capacidad para 115.000 viviendas, pero en realidad es imaginario. Se puede ver a través del teléfono móvil con la ayuda de una aplicación diseñada por una campaña publicitaria y con él pretenden visibilizar a los 115.000 personas que no tienen techo en esta enorme urbe y sus alrededores.

“En una región tan próspera, como la GTA [Greater Toronto Area, el gran Toronto], la pobreza a menudo pasa desapercibida. Pero la realidad es que hay más personas viviendo en estas condiciones que en cualquier otro lugar de Canadá”, explica a EL PAÍS Daniele Zanotti, presidente de United Way Greater Toronto, la ONG que está al frente de esta iniciativa.

La campaña lleva por nombre The Unignorable Tower (La torre que no puedes ignorar) y uno de los lemas más repetidos de la iniciativa es: “No puedes resolver un problema si no sabes que existe”. Haciendo números, el ficticio edificio supera por 650 metros al Burj Khalifa de Dubai —el más alto del mundo en la actualidad—. Tiene 480 plantas y en cada una de ellas podrían haber 240 apartamentos de 38 metros cuadrados cada uno, lo que suma 115.000 viviendas, tantas como personas sin hogar hay en la ciudad.

La campaña pretende concienciar sobre las dificultades que sufren muchas familias para encontrar un hogar. “Nos enfocamos en unas 116.000 familias. Más de 100.000 están en listas de espera para viviendas asequibles y más de 10.000 están utilizando refugios. Esto, sin embargo, es solo un aspecto de la pobreza. Unos 850.000 individuos [un 13% de los más de 6,5 millones que viven en el Gran Toronto] viven en situación de pobreza en la GTA. Enfrentan una serie de problemas distintos, pero interconectados. Hablamos de inseguridad alimentaria, desempleo, salud mental, aislamiento social”, precisa Zanotti. Toronto es la segunda ciudad que más rápido ha crecido de Canadá y Estados Unidos, solo por detrás de Dallas-Fort Worth-Arlington (Texas).

El equipo de United Way Greater Toronto trabajó en colaboración con otros actores en este proyecto; todos de forma altruista. El despacho de arquitectos KPMB diseñó el edificio, la agencia TAXI se encargó de la estrategia de publicidad y la firma Norm Li desarrolló la parte multimedia. La campaña circula en redes sociales y Brookfield Place —un famoso complejo de edificios en Toronto— presentó una maqueta a escala la primera semana de noviembre.

Asimismo, existe una aplicación para teléfonos móviles —disponible para iOS y Android— que permite que los usuarios enfoquen la torre CN con sus cámaras y vean aparecer de repente al rascacielos ficticio, gracias a las posibilidades de la realidad aumentada. “Sabemos que las estadísticas pueden ser fáciles de ignorar. Pero al cambiar el horizonte de la ciudad, utilizando el edificio más alto del mundo, algo que todos pueden entender, podemos visualizar los datos de una manera que se sienta cerca de nuestras casas”, declararon Alexis Bronstorph y Kelsey Horne, directores creativos de TAXI, a la revista Building.

“Mostramos la torre para captar la atención de la gente. Ahora que la tenemos, queremos que sean parte de la solución”, comenta Daniele Zanotti. United Way Greater Toronto, el organismo que preside, cuenta con una serie de agencias para conectar a miles de individuos en situaciones desfavorables con distintos servicios y para desarrollar otras formas de apoyo.“Nos gustaría que, con esta campaña, las personas hagan más donaciones y nos ayuden a combatir la pobreza local”, agrega Zanotti.