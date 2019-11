Un plan para acercar la maternidad a los lesionados medulares

El primer bebé oficial de la nueva unidad de Vall d'Hebron se llama Rafa y está a punto de cumplir dos meses. Su madre, Yasmina Andrés, tiene 33 años y desde los 16 sufre una lesión medular a causa de un accidente de tráfico. La joven, que llegó a Vall d'Hebron derivada de un hospital de Burgos tras una complicación de su lesión que debía ser operada, tuvo un embarazo espontáneo y dio a luz el 4 de octubre de forma natural.

"Mi principal miedo era el parto. Saber qué sentiría. Estaba obsesionada con el parto", relata ahora. El embarazo fue bien, apenas un aumento de la sudoración y alguna que otra infección de orina. "Estaba todo el tiempo expectante, a ver que sentía. A partir del séptimo mes empecé a sentir al bebé", explica.

Las contracciones también las sintió. Y el parto fue mejor de lo que esperaba. Lo peor, cuenta ahora entre risas, fue el postparto. "Fue horroroso. El último mes de embarazo estaba ya muy incómoda, me agotaba, me faltaba el aire y solo quería que se terminase. Cuando acabó todo, me di cuenta de que lo peor estaba por venir. Pero estamos muy felices", ríe.