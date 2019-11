Las resistencias bacterianas a los antibióticos son reversibles

El estómago de cualquier persona es un ecosistema sometido a una constante “guerra biológica” en la que las bacterias pugnan por hacerse un hueco. Como en toda guerra, hay momentos de tregua en los que la composición de la flora intestinal alcanza un equilibrio. Cuando esto ocurre “las Escherichia coli productoras de BLEE son muy minoritarias, porque hacerse resistentes a los antibióticos tiene un coste biológico que las hace peores competidoras frente a las Escherichia coli convencionales, que son beneficiosas para un sistema digestivo sano”, explica José Miguel Cisneros.

Introducir en este ambiente un antibiótico como la combinación de la amoxicilina y el ácido clauvánico cambia el equilibrio de fuerzas. “Las beneficiosas son arrasadas, lo que deja el espacio libre para las productoras de BLEE”, añade Cisneros. Este mecanismo, repetido a lo largo del tiempo, tiene un doble efecto negativo: favorece la aparición de nuevas bacterias resistentes y aumenta la incidencia de las que ya lo son, que al colonizar otras partes del organismo como las vías urinarias producirán graves infecciones.

“La amoxicilina sola, en cambio, no tiene este impacto. Por eso, recetarla cuando el ácido clauvánico no es necesario es una buena práctica médica. No rompe el equilibrio y, a medio y largo plazo, hará que las Escherichia coli beneficiosas vayan arrinconando a las resistentes”, relata el autor principal del estudio.

“Esto es solo un ejemplo, pero es la base de lo que hemos demostrado con el estudio. Con el uso adecuado del arsenal de antibióticos que tenemos es posible empezar a revertir el problema de las resistencias y recuperar todo el potencial de un fármaco fundamental para la medicina”, concluye Cisneros.